Aufort пропонує українцям інвестувати в золото, захищене від внутрішніх ризиків війни та нестабільності, зберігаючи його в міжнародних сховищах.
Інноваційний спосіб для українців захистити та зберегти свої активи
На тлі економічної та політичної нестабільності, спричиненої війною та зростанням інфляції, багато українців шукають безпечні способи захисту своїх фінансових активів. Золото залишається однією з найстабільніших і найнадійніших форм збереження вартості, оскільки воно утримує свою цінність під час економічних криз, воєн і інфляції. За останні п’ять років ціна золота зросла на 91% (з яких 35% — лише цього року), що робить його надійним інструментом для збереження багатства.
Aufort, естонська фінтех-компанія, що отримала урядову підтримку, пропонує сучасне рішення для українців. Платформа золотої скарбниці Aufort дозволяє інвестувати в реальне золото, у міжнародних сховищах в Австрії та ОАЕ. Це захищає активи від внутрішніх ризиків війни та економічної нестабільності й забезпечує гнучкість для транзакцій через кордони.
Унікальні переваги Aufort
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Захист і безпека: Золото, придбане через Aufort, зберігається в міжнародних сховищах, керованих GVS Bullion Group в Австрії та ОАЕ, і записується в захищену блокчейн-базу даних. Це надає безпечне сховище для активів, убезпечених від ризиків всередині України.
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Безмежні транзакції: Aufort дозволяє здійснювати необмежені транзакції з золотом як в Україні, так і через кордони, спрощуючи платежі, подарунки та міжнародні перекази.
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Простота та доступність: Платформа Aufort дозволяє купувати золото за кілька кліків, використовуючи звичайну карткову оплату. Це так само просто, як онлайн-шопінг, і не потребує спеціальних знань.
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Висока ліквідність: Золотий рахунок забезпечує ліквідність 24/7, дозволяючи конвертувати золото в готівку за кілька хвилин або обмінювати його на фізичне золото від одного грама.
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Економічність: Aufort знижує витрати, пов'язані з карбуванням і транспортуванням, пропонуючи чисте золото за нижчою ціною.
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Надійність: Платформа Aufort має визнання E-Commerce Europe, що гарантує безпечне та надійне управління активами.
Участь в IT Arena 2024
Минулого місяця компанія Aufort відвідала IT Arena 2024 у Львові, яка проходила з 27 по 29 вересня. IT Arena — це технічна конференція, яка щороку збирає понад 5000 підприємців, інноваторів та мислителів у Львові для трьох днів дискусій, ділових зустрічей та натхнення. Метою участі команди Aufort у IT Arena було зустрітися з потенційними стратегічними партнерами (наприклад, банками) та продемонструвати наші послуги й інноваційні технології українцям. З питань потенційного партнерства пишіть на ukraine@aufort.gold.
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