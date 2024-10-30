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30 жовтня 2024, 10:00

Інноваційний спосіб для українців захистити та зберегти свої активи

Aufort пропонує українцям інвестувати в золото, захищене від внутрішніх ризиків війни та нестабільності, зберігаючи його в міжнародних сховищах.

На тлі економічної та політичної нестабільності, спричиненої війною та зростанням інфляції, багато українців шукають безпечні способи захисту своїх фінансових активів. Золото залишається однією з найстабільніших і найнадійніших форм збереження вартості, оскільки воно утримує свою цінність під час економічних криз, воєн і інфляції. За останні п’ять років ціна золота зросла на 91% (з яких 35% — лише цього року), що робить його надійним інструментом для збереження багатства.

Aufort, естонська фінтех-компанія, що отримала урядову підтримку, пропонує сучасне рішення для українців. Платформа золотої скарбниці Aufort дозволяє інвестувати в реальне золото, у міжнародних сховищах в Австрії та ОАЕ. Це захищає активи від внутрішніх ризиків війни та економічної нестабільності й забезпечує гнучкість для транзакцій через кордони.

Унікальні переваги Aufort

  • Захист і безпека: Золото, придбане через Aufort, зберігається в міжнародних сховищах, керованих GVS Bullion Group в Австрії та ОАЕ, і записується в захищену блокчейн-базу даних. Це надає безпечне сховище для активів, убезпечених від ризиків всередині України.

  • Безмежні транзакції: Aufort дозволяє здійснювати необмежені транзакції з золотом як в Україні, так і через кордони, спрощуючи платежі, подарунки та міжнародні перекази.

  • Простота та доступність: Платформа Aufort дозволяє купувати золото за кілька кліків, використовуючи звичайну карткову оплату. Це так само просто, як онлайн-шопінг, і не потребує спеціальних знань.

  • Висока ліквідність: Золотий рахунок забезпечує ліквідність 24/7, дозволяючи конвертувати золото в готівку за кілька хвилин або обмінювати його на фізичне золото від одного грама.

  • Економічність: Aufort знижує витрати, пов'язані з карбуванням і транспортуванням, пропонуючи чисте золото за нижчою ціною.

  • Надійність: Платформа Aufort має визнання E-Commerce Europe, що гарантує безпечне та надійне управління активами.


Участь в IT Arena 2024

Минулого місяця компанія Aufort відвідала IT Arena 2024 у Львові, яка проходила з 27 по 29 вересня. IT Arena — це технічна конференція, яка щороку збирає понад 5000 підприємців, інноваторів та мислителів у Львові для трьох днів дискусій, ділових зустрічей та натхнення. Метою участі команди Aufort у IT Arena було зустрітися з потенційними стратегічними партнерами (наприклад, банками) та продемонструвати наші послуги й інноваційні технології українцям. З питань потенційного партнерства пишіть на ukraine@aufort.gold.


Почніть захищати свої статки вже сьогодні — зі спеціальною пропозицією

Щоб відзначити наш запуск в Україні, ми підготували ексклюзивну пропозицію — зареєструйтеся в Aufort сьогодні, і ми надішлемо вам золото безкоштовно! Захистіть своє фінансове майбутнє за допомогою золота та приєднайтеся до дедалі більшої кількості людей, які обирають зберігати свої статки в ці непевні часи.

Зареєструйтеся зараз, і ви отримаєте золото в подарунок під час першої покупки — це чудова можливість розпочати свою подорож з Aufort і переконатися, наскільки легко інвестувати в золото.

Отримайте своє безкоштовне золото тут: https://aufort.gold/uk/gift-uk

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
potator
potator
30 жовтня 2024, 10:44
#
А гордоновских пирамидок не осталось?
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