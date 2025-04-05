Президент США Дональд Трамп продовжив термін, протягом якого китайська компанія ByteDance повинна продати свій американський підрозділ TikTok, інакше популярний застосунок буде заборонено. Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп відтермінував продаж TikTok, а Китай призупинив перемовини зі США щодо угоди
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«Угода потребує додаткової роботи для забезпечення підписання всіх необхідних погоджень, тому я підписую виконавчий указ, щоб зберегти TikTok в роботі на додаткові 75 днів», — написав Трамп.
Додатково президент США висловив сподівання на подальшу добросовісну співпрацю з Китаєм, який, за його словами, не дуже задоволений взаємними тарифами.
Китай призупинив перемовини щодо угоди
Уряд Китаю призупинив роботу над угодою зі США щодо продажу американського підрозділу соцмережі TikTok у відповідь на оголошення Дональдом Трампом про масштабне введення митних тарифів на товари з інших країн. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.
Згідно з одним із джерел, структура угоди, яка в основному була остаточно узгоджена до середи, передбачала відокремлення американських операцій TikTok у нову компанію, розташовану в США, яка б належала та управлялася американськими інвесторами з більшістю акцій. Компанія ByteDance мала б утримувати частку менше ніж 20%.
Угоду було схвалено існуючими інвесторами, новими інвесторами, ByteDance і урядом США, зазначив співрозмовник.
ByteDance заявила вранці в суботу, що залишаються розбіжності щодо угоди.
«Ми все ще ведемо переговори з урядом США, але жодної угоди не досягнуто, і обидві сторони мають розбіжності з багатьох ключових питань», — йдеться в заяві компанії на офіційному акаунті в китайській соціальній мережі WeChat.
Зазначимо, що кількість користувачів TikTok у США становить 170 млн.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим. Мита на товари з Китаю становитимуть 34%.
Китай заявив, що з 10 квітня вводить додатково 34% мита на американський імпорт.
Трамп назвав рішення Китаю запровадити 34%-ні мита на американський імпорт великою помилкою.
«Китай зробив помилку. Вони запанікували — єдине, чого вони ніяк не можуть собі дозволити», — зазначив президент США. На його думку, Пекін поспішив із таким кроком, втративши стратегічну витримку.
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