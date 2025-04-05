Трамп відтермінував продаж TikTok, а Китай призупинив перемовини зі США щодо угоди

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 квітня 2025, 13:12

Трамп відтермінував продаж TikTok, а Китай призупинив перемовини зі США щодо угоди

Президент США Дональд Трамп продовжив термін, протягом якого китайська компанія ByteDance повинна продати свій американський підрозділ TikTok, інакше популярний застосунок буде заборонено. Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп продовжив термін, протягом якого китайська компанія ByteDance повинна продати свій американський підрозділ TikTok, інакше популярний застосунок буде заборонено.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Угода потребує додаткової роботи для забезпечення підписання всіх необхідних погоджень, тому я підписую виконавчий указ, щоб зберегти TikTok в роботі на додаткові 75 днів», — написав Трамп.

Додатково президент США висловив сподівання на подальшу добросовісну співпрацю з Китаєм, який, за його словами, не дуже задоволений взаємними тарифами.

Китай призупинив перемовини щодо угоди

Уряд Китаю призупинив роботу над угодою зі США щодо продажу американського підрозділу соцмережі TikTok у відповідь на оголошення Дональдом Трампом про масштабне введення митних тарифів на товари з інших країн. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Згідно з одним із джерел, структура угоди, яка в основному була остаточно узгоджена до середи, передбачала відокремлення американських операцій TikTok у нову компанію, розташовану в США, яка б належала та управлялася американськими інвесторами з більшістю акцій. Компанія ByteDance мала б утримувати частку менше ніж 20%.

Угоду було схвалено існуючими інвесторами, новими інвесторами, ByteDance і урядом США, зазначив співрозмовник.

ByteDance заявила вранці в суботу, що залишаються розбіжності щодо угоди.

«Ми все ще ведемо переговори з урядом США, але жодної угоди не досягнуто, і обидві сторони мають розбіжності з багатьох ключових питань», — йдеться в заяві компанії на офіційному акаунті в китайській соціальній мережі WeChat.

Зазначимо, що кількість користувачів TikTok у США становить 170 млн.

Читайте також: Інтернет-рітейлер Amazon вирішив купити TikTok повністю

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим. Мита на товари з Китаю становитимуть 34%.

Китай заявив, що з 10 квітня вводить додатково 34% мита на американський імпорт.

Трамп назвав рішення Китаю запровадити 34%-ні мита на американський імпорт великою помилкою.

«Китай зробив помилку. Вони запанікували — єдине, чого вони ніяк не можуть собі дозволити», — зазначив президент США. На його думку, Пекін поспішив із таким кроком, втративши стратегічну витримку.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
5 квітня 2025, 13:18
#
Якийсь час світ поштормить.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами