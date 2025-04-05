Трамп відтермінував продаж TikTok, а Китай призупинив перемовини зі США щодо угоди

Президент США Дональд Трамп продовжив термін, протягом якого китайська компанія ByteDance повинна продати свій американський підрозділ TikTok, інакше популярний застосунок буде заборонено. Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social.

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«Угода потребує додаткової роботи для забезпечення підписання всіх необхідних погоджень, тому я підписую виконавчий указ, щоб зберегти TikTok в роботі на додаткові 75 днів», — написав Трамп.

Додатково президент США висловив сподівання на подальшу добросовісну співпрацю з Китаєм, який, за його словами, не дуже задоволений взаємними тарифами.

Китай призупинив перемовини щодо угоди

Уряд Китаю призупинив роботу над угодою зі США щодо продажу американського підрозділу соцмережі TikTok у відповідь на оголошення Дональдом Трампом про масштабне введення митних тарифів на товари з інших країн. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Згідно з одним із джерел, структура угоди, яка в основному була остаточно узгоджена до середи, передбачала відокремлення американських операцій TikTok у нову компанію, розташовану в США, яка б належала та управлялася американськими інвесторами з більшістю акцій. Компанія ByteDance мала б утримувати частку менше ніж 20%.

Угоду було схвалено існуючими інвесторами, новими інвесторами, ByteDance і урядом США, зазначив співрозмовник.

ByteDance заявила вранці в суботу, що залишаються розбіжності щодо угоди.

«Ми все ще ведемо переговори з урядом США, але жодної угоди не досягнуто, і обидві сторони мають розбіжності з багатьох ключових питань», — йдеться в заяві компанії на офіційному акаунті в китайській соціальній мережі WeChat.

Зазначимо, що кількість користувачів TikTok у США становить 170 млн.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим. Мита на товари з Китаю становитимуть 34%.

Китай заявив, що з 10 квітня вводить додатково 34% мита на американський імпорт.

Трамп назвав рішення Китаю запровадити 34%-ні мита на американський імпорт великою помилкою.

«Китай зробив помилку. Вони запанікували — єдине, чого вони ніяк не можуть собі дозволити», — зазначив президент США. На його думку, Пекін поспішив із таким кроком, втративши стратегічну витримку.