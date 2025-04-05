Укрзалізниця відновила низку онлайн-ресурсів після кібератаки

Укрзалізниця оголосила про відновлення декілька своїх онлайн-ресурсів після масштабної кібератаки. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Користувачам знову доступні:

сайт замовлення пасажирських сервісів,

сайт зручних розкладів та стиковок для повернення додому залізницею,

сайт Київської кільцевої електрички,

сайт з розкладами приміських поїздів.

Крім того, відновлено сайти для допомоги залізничникам: сайт для ветеранів та ветеранок-залізничників, а також сайт програми «Залізна родина» — допомога залізничникам, постраждалим від війни.

Компанія також повернула напрямок руху поїзда для Інтерсіті+ в застосунку Укрзалізниці.

Укрзалізниця повідомляла, що відновила програму лояльності «Залізні друзі», нарахувавши пасажирам додатково 10 тис. «обіймашок» як компенсації за незручності.

У компанії додали, що знижки та пропозиції від партнерів, на які можна буде витратити бонусні «обіймашки», повернуться трохи згодом.

Також Укрзалізниця відновила функції особистого кабінету на «е.Портал УЗ-Карго» з сервісом оформлення перевізних документів.

Раніше Укрзалізниця повернула користувачам втрачені після кібератаки квитки, які були куплені раніше.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 23 березня Укрзалізниця зазнала технічного збою, через який були недоступні онлайн-продаж квитків, сервіси замовлення послуг та довідкова інформація.

Вранці, 27 березня, Укрзалізниця заявила, що відновила систему онлайн-продажів у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.

29 березня Укрзалізниця підтвердила стабільність онлайн-продажу квитків.