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5 квітня 2025, 12:14

Вірогідність появи українських віртуальних активів дуже висока — голова НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України працює над законопроєктом про віртуальні активи з метою створення нової галузі в економіці країни. Комісія вважає ймовірність появи українських віртуальних активів дуже високою за умови правильного регулювання. Про це голова НКЦПФР Руслан Магомедов заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України працює над законопроєктом про віртуальні активи з метою створення нової галузі в економіці країни.
Фото: facebook.com/Руслан Магомедов

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За його словами, спрогнозувати строк прийняття цього закону наразі складно.

«Для нас це не передвиборчий проєкт, а ґрунтовна робота задля створення нової галузі в економіці країни… Вважаю, що вірогідність появи українських віртуальних активів дуже висока», — сказав він.

«Чому цей законопроєкт пролежав понад 1,5 року на столах у народних депутатів, питання риторичне. Але має вигляд підготовки до передвиборчої кампанії», — додав голова НКЦПФР.

На його думку, в першому читанні цей законопроєкт точно приймуть найближчим часом, а ось коли в другому — це питання.

Магомедов зазначив, що комісія пропонує виступати регулятором всіх віртуальних активів, пов’язаних з матеріальним активом, або asset-referenced token (ART), тоді як Національний банк України регулюватиме money token, для яких базовим активом є гроші.

За його словами, презентовану НКЦПФР модель розроблено за стандартами Регламенту ЄС про ринки криптоактивів (MiCA) та попередньо презентовано місії МВФ, а також під час засідання Ради з фінансової стабільності України.

«Ми пропонуємо регуляцію на базі MiCA, тому що йдемо до Євросоюзу та є кандидатами на вступ. Це не історія про те, що ми хочемо когось зарегулювати та закручувати гайки. Ми хочемо, щоб сумлінний білий бізнес був захищений від шахраїв», — підкреслив голова НКЦПФР.

Він додав, що комісія також запропоновала матрицю оподаткування віртуальних активів на засіданні робочої групи профільного комітету Верховної Ради, яку вважає економічно-виваженим підходом, який буде комфортний як бізнесу, так і державі.

«Однак остаточне рішення лежить в компетенції народних депутатів, профільного комітету Ради та Мінфіну», — сказав голова.

На його думку, віртуальні активи — це наступний крок еволюції ринків капіталу, як колись цінні папери були в документарній формі, а тепер достатньо лише натиснути кнопку, щоб купити ОВДП через «Дію».

«Так і у випадку з віртуальними активами: бізнес, для залучення інвестицій використовуватиме не ІРО (Initial public offering), а ICO (Initial coin offering), тобто сучасні технології на кшталт блокчейн (Blockchain). Це зручно та сучасно», — вважає Магомедов.

За його словами, комісія могла б допомогти зі створенням першого в Україні вайтпейпера (White Paper — основа криптопроєкту, яка містить технічну інформацію про проєкт та пояснення його призначення) та розміщенням ART для працюючого підприємства в Україні, яке буде ці гроші використовувати для розвитку свого бізнесу, а українські віртуальні активи можуть давати право на частку в бізнесі, право на отримання дивідендів.

«Я хочу використати все найкраще від ринку віртуальних активів, але відрегулювати його в нашій юрисдикції», — підсумував голова НКЦПФР.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+30
patterson
patterson
5 квітня 2025, 13:08
#
Віртуальна держава коли тобі щось потрібно і найбільш присутня коли ТИ їм потрібен, або ТВОЇ гроші
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