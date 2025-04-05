Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 390 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 922 340 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 квітня 2025, 8:32
Втрати ворога за 4 квітня: 1 390 російських окупантів, 13 танків та 105 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 922340 (+1390) осіб,
- танків — 10541 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 21952 (+20) од,
- артилерійських систем — 25730 (+67) од,
- РСЗВ — 1350 (+1) од,
- засоби ППО — 1124 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31778 (+105),
- крилаті ракети — 3130 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 42954 (+113) од,
- спеціальна техніка — 3788 (+1).
Джерело: Мінфін
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