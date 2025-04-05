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5 квітня 2025, 10:36

За що штрафують ФОПів: Найпоширеніші помилки у декларації

ФОПи вже мають можливість подавати декларації за перший квартал 2025 року. Під час підготовки звітності можуть виникати помилки, що призводять до штрафів від Податкової служби. Про найбільш типові помилки в деклараціях та як їх уникнути розповів адвокат та експерт у сфері оподаткування Богдан Янків, повідомляє РБК-Україна.

ФОПи вже мають можливість подавати декларації за перший квартал 2025 року.
Фото: dp.tax.gov.ua

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Найпоширеніші помилки

Янків зазначив, що найпоширенішою помилкою є неправильний підрахунок доходів. Однією з типових проблем є плутанина між доходом і надходженнями від непідприємницької діяльності.

Якщо ви занижуєте дохід, це може призвести до штрафів, включаючи донарахування податку та пеню за весь період заниження доходу згідно зі статтею 123.1 Податкового кодексу, яка регулює штрафні санкції.

«Зокрема, це також стосується іноземного доходу. Треба брати курс валют згідно НБУ на дату витрати чи отриманого прибутку. Якщо точна дата невідома, то слід виходити з курсу на 31 грудня минулого року», — зазначив експерт.

Для коректного розрахунку доходу він рекомендує отримати виписки від брокерів, банків, бірж або інші документи, де чітко відображаються зарахування платежів. Це допоможе уникнути помилок та забезпечить правильність податкової звітності.

Ще однією поширеною помилкою є неправильне зазначення КВЕДів — подання звітності зі застарілими або неактуальними кодами видів діяльності. Це може призвести до штрафів або навіть до втрати права на спрощену систему оподаткування.

Зокрема, при зміні напрямку діяльності необхідно обов'язково внести зміни до Єдиного державного реєстру, інакше вид діяльності в декларації буде вважатися нечинним.

Перевірити актуальність свого КВЕДу можна на офіційному сайті ЄДР.

До поширених помилок у податковій звітності також відноситься прострочене подання декларації. Податковий кодекс України зобов'язує підприємців подавати декларації в чітко визначені строки. За неподання або запізнення з подачею навіть на один день передбачений штраф у розмірі 340 грн.

Повторне несвоєчасне подання декларації тягне за собою штраф у розмірі 1020 гривень згідно зі статтею 120.1 Податкового кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення платником податків порядку подання інформації.

З 2025 року ФОПи I, II та IV груп мають сплачувати військовий збір у формі щомісячного авансового платежу. Неврахування в декларації військового збору є помилкою, за яку передбачений штраф згідно зі статтею 126.1 Податкового кодексу України за порушення правил сплати (перерахування) податків.

Експерт також звертає увагу, що у декларації повинні бути зазначені всі обов’язкові поля: види діяльності, сума доходу, обсяг нарахованого податку, сума ЄСВ, підпис і дата.

Часто ФОПи подають порожню (нульову) або неповну декларацію, не ведучи діяльність, але при цьому не мають права на звільнення від сплати ЄСВ. Це призводить до накладення штрафу та втрати страхового стажу відповідно до закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

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Як уникнути помилок

«Декларація вважається прийнятою, якщо в кабінеті платника податків в особистому кабінеті є квитанція № 2 від податкової», — зазначив Янків.

Це означає, що декларацію прийнято, але зазвичай це тільки початок шляху. Протягом 3 років після подачі декларації податкова може назначити додаткову перевірку і вимагати всі виписки по доходах на основі яких робили розрахунок.

Щоб мінімізувати вірогідність помилок у податковій декларації рекомендується:

  • використовувати офіційний кабінет платника податків для подання звітності - там більшість полів заповнюються автоматично;
  • слідкувати за новинами Податкової служби — правила змінюються часто;
  • перевіряти КВЕДи та реквізити перед подачею звітності;
  • користуватись порадами податкових консультантів, профільних юристів та бухгалтерів в особливо складних ситуаціях.

Навіть одна неточність у декларації може викликати ланцюг проблем: від штрафу до перевірки. ФОПам у 2025 році варто бути особливо уважними — податковий контроль посилився, а обов’язкові платежі розширилися.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
bonv
bonv
5 квітня 2025, 10:58
#
Все «спрощують і спрощують». Головне штрафи.
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