Від $777 до $750 тис. — SOL і BTH -трейдери звертають увагу на ці 5 криптовалют, що розвиваються

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на найбільшій біржі

XYZVerse ($XYZ) — монета-мем, яка потрапила в заголовки завдяки своїй амбітній заяві про зростання з $0,0001 до $0,1 на етапі попереднього продажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад $12 мільйонів, а ціна токена $XYZ наразі становить $0,003333.

На наступному 13-му етапі попереднього продажу вартість токена $XYZ зросте до $0,005, а це означає, що перші інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після попереднього продажу $XYZ буде розміщено на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкриває деталей, але вже випустила тизер для великого запуску.

Народжений для бійців, створений для чемпіонів

XYZVerse будує спільноту для тих, хто жадає великих прибутків у криптовалюті — невблаганних, амбітних, тих, хто прагне до домінування. Це монета для справжніх бійців — спосіб мислення, який резонує як зі спортсменами, так і зі спортивними вболівальниками. $XYZ — це монета для любителів гострих відчуттів, які ганяються за наступною великою монетою-мемом.

Центральне місце в історії XYZVerse займає XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за те, щоб піднятися в чартах і досягти вершини на CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Вібрації, орієнтовані на спільноту

У XYZVerse все вирішує спільнота. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загальної пропозиції токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на ефіри, що зробило їх одним з найбільших ефірів в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічним лістингам на CEX і DEX, а також регулярним спаленням токенів, $XYZ створений для чемпіонського забігу. Кожен крок спрямований на посилення імпульсу, зростання ціни та згуртування лояльної спільноти, яка знає, що це може стати початком чогось легендарного.

Дропи, нагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

HBAR: зелена альтернатива, що формує майбутнє цифрових транзакцій

Hedera Hashgraph привертає увагу своїм унікальним підходом до децентралізованих мереж. На відміну від традиційних блокчейнів, таких як Bitcoin та Ethereum, вона використовує технологію хеш-графів для свого реєстру. Цей метод є більш ефективним та екологічним, оскільки не покладається на майнінг. Як результат, транзакції відбуваються швидше, витрати нижчі, а енергетичний слід значно зменшується. HBAR, рідна валюта Hedera, живить мережу, покриваючи комісію за транзакції і забезпечуючи безпеку за допомогою системи Proof of Stake. Це робить її перспективним варіантом для швидких і безпечних транзакцій, а також для застосування смарт-контрактів у фінансовій та інших галузях.

У конкурентному середовищі блокчейнів перед Hedera Hashgraph стоїть завдання виділитися. Її запатентована технологія пропонує швидкість, безпеку та ефективність, але може обмежувати залучення спільноти порівняно з проектами з відкритим вихідним кодом. Однак, завдяки підтримці основних гравців галузі та чіткому баченню, є оптимізм щодо її майбутнього. У нинішньому ринковому циклі, де сталість і продуктивність є ключовими трендами, HBAR представляє привабливу альтернативу. Його унікальні особливості можуть зацікавити тих, хто шукає інноваційні рішення, що виходять за рамки традиційних блокчейнів, що свідчить про яскраві перспективи цієї унікальної платформи.

Stellar (XLM): Поєднання валют для глобальної грошової революції

Stellar (XLM) змінює наше уявлення про переміщення грошей через кордони. З моменту свого запуску в 2014 році ця децентралізована мережа з відкритим вихідним кодом дозволила швидко і дешево переказувати кошти незалежно від валюти. Незалежно від того, чи це долари, євро або навіть біткойн, Stellar забезпечує безперебійні транзакції, не надаючи перевагу жодній національній валюті. За підтримки Stellar Development Foundation і початкової підтримки Stripe, вона обробила мільярди транзакцій і співпрацює з великими компаніями, доводячи свою цінність в реальному світі.

На сучасному ринку технологія Stellar пропонує унікальну перевагу. На відміну від багатьох криптовалют, які прагнуть зруйнувати традиційні фінансові системи, Stellar прагне покращити їх, надаючи єдину платформу для співпраці. Цей підхід дозволяє приватним особам надсилати гроші по всьому світу за допомогою додатків Stellar, а бізнесу — створювати блокчейн-додатки або ефективно обробляти платежі та конвертацію валют. Зі зростанням інтересу до блокчейну та цифрових фінансів, здатність Stellar полегшувати перекази будь-якої валюти, в тому числі цифрових версій національних валют та інших криптовалют, виділяє її серед інших. Зосередженість на інтеграції та партнерстві може зробити Stellar привабливим варіантом у мінливому ландшафті глобальних фінансів.

Протокол NEAR: Прокладає шлях до масштабованого децентралізованого майбутнього

Протокол NEAR робить собі ім'я в світі блокчейну. Він покликаний допомогти розробникам легше створювати та запускати децентралізовані додатки. Використовуючи технологію шардінгу, NEAR підвищує ефективність та масштабованість. Це означає, що транзакції можуть бути швидшими і дешевшими. Заснована Алексом Скідановим та Іллею Полосухіним, NEAR залучила понад 20 мільйонів доларів від найбільших венчурних фірм. Вона працює в розподіленій мережі, схожій на централізовані системи зберігання даних, але без єдиного центру управління.

Що відрізняє NEAR від інших, так це інноваційний технологічний стек. Рішення Nightshade sharding розділяє мережу для обробки більшої кількості транзакцій одночасно. Rainbow Bridge дозволяє безперешкодно переносити токени з Ethereum, покращуючи інтероперабельність. Aurora, рішення другого рівня від NEAR, використовує технологію Ethereum для кращої продуктивності та нижчих комісій. На поточному ринку, де масштабованість і низькі витрати є ключовими, NEAR виділяється. У порівнянні з іншими платформами, її фокус на підтримці розробників і доступності для користувачів робить її привабливим варіантом. Оскільки попит на ефективні децентралізовані додатки зростає, підхід NEAR може добре позиціонувати її в крипто-ландшафті, що розвивається.

Pi Network: Криптовалюта, яку можна майнити на телефоні

Уявіть, що ви можете заробляти криптовалюту без дорогого обладнання і без розрядки акумулятора вашого телефону. Це обіцяє Pi Network, перша мобільна криптовалютна спільнота, заснована у 2019 році випускниками Стенфорду. Pi дозволяє майнити свою цифрову валюту, просто щодня реєструючись у додатку. Номінуючи довірені контакти, користувачі створюють мережу перевірених учасників, створюючи глобальний граф довіри, який захищає мережу без величезних обчислювальних потужностей.

Pi Network має на меті зробити криптовалюту доступною для всіх. На відміну від енергоємного майнінгу біткоїна, Pi використовує протокол зоряного консенсусу, який є ефективним та екологічно чистим. Користувачі отримують винагороду не лише за щоденну реєстрацію, а й за розширення кола довірених осіб та запуск повноцінних вузлів. Завдяки своїй спрямованості на децентралізацію та справедливий доступ, Pi може змінити правила гри в криптопросторі. Оскільки вона планує перейти від «закритої» фази Mainnet до відкритої мережі, Pi може стати привабливим варіантом на ринку, особливо для тих, хто хоче брати участь без значних інвестицій в апаратне забезпечення.

Висновок

У той час як HBAR, XLM, NEAR і PI є перспективними, XYZVerse (XYZ) виділяється тим, що об'єднує спортивних фанатів в унікальну екосистему мемекоінів, націлену на масове зростання.

