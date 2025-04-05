Найбільший обвал за два дні в історії: Фондовий ринок США втратив $6,6 трильйона

Фондовий ринок США 3−4 квітня втратив близько $6,6 трлн, що стало найбільшим дводенним обвалом в історії. Загалом, з початку другого президентського терміну Дональда Трампа в січні 2025 року, втрати склали приблизно $11,1 трлн. Про це повідомляє MarketWatch.

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Причиною падіння фондового ринку США стало оголошення Трампом запровадження масштабних глобальних тарифів, а також відповідні мита, введені Китаєм проти США.

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Лише протягом п'ятниці індекс Dow Jones впав на 5,5%, ширший індекс S&P 500 — на 5,97%, індекс Nasdaq Composite — на 5,82%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що фондовий ринок Європи пережив найгірший тиждень із 2022 року. Це відбувається на тлі тривоги, яку розпалила торгова політика Дональда Трампа.

У п’ятницю індекс STOXX 50 скотився на 2,9%, а ширший STOXX 600 втратив 2,5%, опустившись до найнижчих рівнів із середини січня. За підсумками тижня STOXX 50 просів на 6,7%, а STOXX 600 — майже на 5,9%. Такого різкого тижневого падіння європейські ринки не бачили з березня 2022 року.

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.