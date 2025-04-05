Національний банк протягом тижня, з 31 березня по 4 квітня, купив на міжбанківському валютному ринку $6,65 млн і продав $391,90 млн. Чистий продаж валюти становив $385,25 млн проти $845,63 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
5 квітня 2025, 9:28
НБУ за тиждень зменшив продаж валюти на міжбанку на $460 мільйонів
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Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $460,38 млн.
З початку 2025 року НБУ на міжбанку:
- купив $23,46 млн;
- продав $9 390,76 млн;
- чистий продаж валюти — $9 367,30 млн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
продав $9 390,76 млн;
Тенденції зрозумілі.