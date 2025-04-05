НБУ прокоментував сповільнення зростання ВВП у 2024 році

У 2024 році реальний ВВП зріс на 2,9%. Про це свідчать дані Держстату. З одного боку, зростання ВВП сповільнилося порівняно з 2023 роком (з 5,5%). З іншого, — економіка України відновлюється другий рік поспіль в умовах повномасштабної війни і постійних атак росії на виробничі об'єкти та інфраструктуру. Про це йдеться у коментарі НБУ .

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«Уповільнення економічного зростання у 2024 році було очікуваним з огляду на погіршення безпекової ситуації, відновлення дефіциту електроенергії та низькі врожаї», — йдеться у повідомленні.

Регулятор зазначив, що економіку підтримували високий внутрішній попит, м’яка фіскальна політика, значна адаптивність бізнесу, а також зусилля НБУ із забезпечення макрофінансової стійкості.

Фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися нижчими за оцінку Національного банку, оприлюднену в Інфляційному звіті за січень 2025 року (3,4%).

Це зокрема пов’язано з відновленням падіння ВВП у IV кварталі 2024 року (на 0,1 в.п.) через суттєве скорочення показників сільського господарства (на 30,3% р/р).

Частковий вплив мало й підвищення бази порівняння внаслідок поліпшення Держстату показника зростання економіки у ІV кварталі 2023 року у межах традиційного уточнення показника ВВП.

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Відновлення економіки

Споживання надалі підтримувало відновлення економіки. Приватне споживання забезпечило найбільший додатний внесок у зростання реального ВВП у 2024 році. Збільшення кінцевих споживчих витрат домогосподарств пришвидшилося до 6,8% і підтримувалося високими темпами зростання реальних зарплат, про це свідчать дані Держстату.

Хоча фіскальна політика минулого року залишалася м'якою, роль державного сектору в економіці поступово знижувалася. Так, за підсумками 2024 року кінцеві споживчі витрати сектору державного управління скоротилися на 4,5%.

Інвестиційна активність

Капітальні видатки бюджету і поліпшення фінансових результатів підприємств підтримали інвестиційну активність. Минулого року валове нагромадження основного капіталу зросло на 3,5% р/р.

Інвестиції приватного сектору спрямовувалися передусім на розбудову логістичних потужностей і автономне енергозабезпечення на тлі відновлення дефіциту електроенергії, а державного — на відбудову інфраструктури, а також воєнні цілі й розвиток оборонної промисловості.

Експорт

Експорт повернувся до зростання, обсяги імпорту й надалі збільшувалися. Фізичні обсяги експорту у 2024 році зросли вперше з 2019 року — на 10,3% р/р, що насамперед підтримувалося стабільною роботою морського коридору. Водночас пожвавлення внутрішнього попиту значною мірою забезпечувалося імпортом, фізичні обсяги якого збільшилися на 7,7%.

У результаті внесок чистого експорту в зростання реального ВВП залишився від'ємним (-0,9 в. п.), хоча й скоротився порівняно з попередніми роками.

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Економічні результати за видами діяльності були нерівномірними

Найбільший від'ємний внесок у зростання ВВП у 2024 році мало сільське господарство. Валова додана вартість (ВДВ) цієї галузі за підсумками року скоротилася на 7,3% через нижчий урожай.

Спекотна погода й посуха влітку та на початку осені негативно вплинули на врожайність, особливо пізніх культур. Зниження врожаїв призвело до подорожчання кормів, що стримувало розвиток тваринництва.

Відновлення дефіциту електроенергії через нові руйнування росією енергетичної інфраструктури України також стримувало зростання економіки. Хоча завдяки ремонтам та імпорту електроенергії ситуація залишалася відносно стійкою, за підсумками року ВДВ енергетичного сектору скоротилася на 2,7%.

Енергетичні дефіцити, посилення обстрілів і нижчі обсяги сільськогосподарської сировини для перероблення стримували розвиток переробної промисловості. Зростання ВДВ цієї галузі сповільнилося до 6%.

Завдяки нарощенню видобутку газу і металевих руд відновилося зростання в добувній промисловості - ВДВ збільшилася на 3,6%. Крім того, вагомий вплив мала стабільна робота морського коридору, що позитивно вплинуло й на фінансові результати металургії та транспортної галузі.

Хоча ВДВ сектору торгівлі у 2024 році знизилася на 4,1%, споживчий попит залишався стійким, про що свідчили високі показники роздрібної торгівлі та секторів послуг.

Внесок м’якої фіскальної політики в зростання ВВП залишався вагомим. Високі обсяги бюджетного фінансування підтримували галузі промисловості, пов'язані з виробництвом продукції оборонного призначення, а також зумовили зростання ВДВ бюджетних секторів. ВДВ сектору державного управління та оборони у 2024 році зросла на 2,4%, освіти — на 10,8%, охорони здоров'я — на 4,3%.

Капітальні видатки бюджету на будівництво фортифікацій, ремонти критичної інфраструктури та інші проєкти з відновлення разом з інвестиційними внесками приватного сектору забезпечили високі темпи зростання ВДВ будівництва (на 16,2%).

Стійка робота фінансової системи, у тому числі банків, сприяла поліпшенню результатів фінансового сектору. У 2024 році зростання ВДВ цього сектору відновилося після дворічного спаду та було найвищим серед видів діяльності (27,4%). Попри сповільнення порівняно з 2023 роком через складнощі з пошуком замовлень, високими темпами зростала і ВДВ ІТ-галузі (на 8,3%).

Прогноз

НБУ очікує, що у 2025 році зростання економіки України триватиме.

Тенденцію підтримають очікуване нарощення врожаїв, зменшення дефіциту електроенергії та пожвавлення зовнішнього попиту.

Натомість економічне зростання і надалі обмежуватимуть наслідки війни, зокрема дефіцит робочої сили та пошкодження інфраструктури і виробничих потужностей.

Основні показники оновленого прогнозу на 2025−2027 роки Нацбанк оприлюднить під час пресбрифінгу з питань монетарної політики 17 квітня 2025 року, а детальнішу інформацію — в Інфляційному звіті 24 квітня 2025 року, відповідно до графіка.