Fitch підвищило рейтинги українських банків

Агентство Fitch Ratings покращило національні довгострокові рейтинги українських банків. Про це повідомили у пресслужбі агентства, передає liga.net.

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Які банки отримали підвищений рейтинг

Рейтингові оцінки державних Приватбанку, Ощадбанку, Укргазбанку, а також ПроКредит Банку підвищили з «АА» до «АА+».

Fitch також переглянуло національний довгостроковий рейтинг Сенс Банку з «AA-» до «AA» та банку ПУМБ — з «АА-» до «АА+». Національний довгостроковий рейтинг Укрексімбанку був підтверджений на рівні «AA».

В агентстві наголошують, що прогноз для всіх оцінених банків є стабільним.

Підвищення рейтингів більшості українських банків повʼязане із перекалібруванням національної рейтингової шкали у звʼязку із підвищенням довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України в місцевій валюті до рівня «CCC+» з рівня «CCC-».

Водночас ПУМБ отримав вищий рейтинг завдяки покращенню фінансових показників, а Укрексімбанк зберіг його через зниження капіталізації.