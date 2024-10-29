Bybit Card розширюється в нові регіони пропонуючи вигідні міжнародні криптовалютні платежі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 жовтня 2024, 14:42

Bybit Card розширюється в нові регіони пропонуючи вигідні міжнародні криптовалютні платежі

Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, 29 жовтня 2024 року, Chainwire

Bybit, друга за обсягом торгів криптовалютна біржа у світі, розширює можливості користувачів криптовалют у нових регіонах за допомогою картки Bybit Card. Офіційно відкрита для реєстрації нових користувачів в окремих регіонах, Bybit Card знаменує собою ще один крок вперед у реалізації місії компанії, яка полягає в тому, щоб дозволити інвесторам в цифрові активи по всьому світу легко і впевнено отримувати доступ, зберігати і витрачати свої криптовалюти.

У співпраці з S1LKPAY, головним членом платіжної мережі Mastercard і постачальником банківських послуг як послуги (BaaS) і карток як послуги (CaaS), Bybit Card тепер приймає заявки від клієнтів Bybit Limited, компанії, що регулюється АФН Астани. Отримавши повну ліцензію у вересні, Bybit Limited (АФН) вперше випустила передплачену картку для міжнародних клієнтів.

Щоб відсвяткувати запуск, відповідні користувачі, які успішно зареєструються в кампанії, отримають 10% кешбеку до 600 доларів США протягом обмеженого часу. Bybit Card спрощує інтеграцію криптовалюти в повсякденні витрати, пропонуючи користувачам можливість здійснювати платежі в декількох валютах скрізь, де Mastercard приймається по всьому світу.

Протягом 2024 року картка Bybit виходила на нові ринки по всьому світу, і зараз обслуговує клієнтів на багатьох ринках на чотирьох континентах.

«Bybit прагне подолати розрив між цифровими активами наших клієнтів та їхніми реальними потребами. Оскільки картка Bybit продовжує набирати популярність, її визнають надійним і простим у використанні рішенням для криптоплатежів. Ми раді вітати все більше користувачів у майбутньому криптовалют і прагнемо надавати більше винагород і можливостей у найближчому майбутньому», — сказала Джоан Хан, директор з продажу та маркетингу Bybit. «SILKPAY — перша в регіоні компанія, яка вивела на ринок передову технологію платежів за допомогою цифрових активів. Наше партнерство з Bybit об'єднує взаємодоповнюючі сильні сторони, що дозволяє нам забезпечувати більш безпечні, безперебійні та швидкі транзакції за допомогою картки Bybit. Разом ми встановлюємо новий стандарт інновацій та інклюзивності у фінансовому ландшафті регіону», — сказав Гані Узбеков, засновник і генеральний директор SILKPAY.

Ключові особливості Bybit Card

Безкоштовна віртуальна картка: Нульова комісія за віртуальну картку Bybit Card

Ніяких прихованих платежів: Ніяких річних або щомісячних платежів

Привабливі винагороди: До 600 доларів США у вигляді винагород протягом акційного періоду з 10% кешбеком, а потім 2−10% знижками та до 8% APY

Миттєвий доступ: Віртуальна картка доступна для використання негайно

Широкий вибір цифрових активів: Bybit Card підтримує USDT, BTC, ETH та інші.

Користувачі можуть прочитати більше про те, як отримати винагороду: Картка Bybit — 10% кешбеку та бонуси на картку (лише для обраних міжнародних користувачів)

#Bybit / #TheCryptoArk

Про Bybit

Bybit — друга у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, яка обслуговує понад 50 мільйонів користувачів. Заснована у 2018 році, Bybit надає професійну платформу, де криптоінвестори та трейдери можуть знайти надшвидкий механізм підбору, обслуговування клієнтів 24/7 та багатомовну підтримку спільноти. Bybit є гордим партнером чинних чемпіонів «Формули-1» — команди Oracle Red Bull Racing.

Для отримання більш детальної інформації про Bybit користувачі можуть відвідати

Bybit Press

Для запитів ЗМІ, користувачі можуть звертатися за адресою: media@bybit.com

Для отримання додаткової інформації користувачі можуть відвідати: https://www.bybit.com

Для отримання оновлень користувачі можуть підписатися на цю сторінку: Спільноти та соціальні мережі Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Про Mastercard

Mastercard (NYSE: MA) — це глобальна технологічна компанія у сфері платіжних послуг. Її місія полягає у створенні та розвитку інклюзивної цифрової економіки, яка приносить користь усім і скрізь, роблячи транзакції безпечними, простими, розумними та доступними. Використовуючи захищені дані та мережі, партнерство та пристрасть, інновації та рішення Mastercard допомагають приватним особам, фінансовим установам, урядам та компаніям реалізувати свій найбільший потенціал. Коефіцієнт доброчесності Mastercard, або DQ, визначає нашу культуру та все, що вони роблять всередині та поза межами своєї компанії. Маючи зв'язки в більш ніж 210 країнах і територіях, вони будують сталий світ, який відкриває безцінні можливості для всіх.

Прес-служба Mastercard в Казахстані

Тел: +7 (727) 264 67 37

mastercard@pressclub.kz

Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами