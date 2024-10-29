Bybit Card розширюється в нові регіони пропонуючи вигідні міжнародні криптовалютні платежі

Bybit, друга за обсягом торгів криптовалютна біржа у світі, розширює можливості користувачів криптовалют у нових регіонах за допомогою картки Bybit Card. Офіційно відкрита для реєстрації нових користувачів в окремих регіонах, Bybit Card знаменує собою ще один крок вперед у реалізації місії компанії, яка полягає в тому, щоб дозволити інвесторам в цифрові активи по всьому світу легко і впевнено отримувати доступ, зберігати і витрачати свої криптовалюти.

У співпраці з S1LKPAY, головним членом платіжної мережі Mastercard і постачальником банківських послуг як послуги (BaaS) і карток як послуги (CaaS), Bybit Card тепер приймає заявки від клієнтів Bybit Limited, компанії, що регулюється АФН Астани. Отримавши повну ліцензію у вересні, Bybit Limited (АФН) вперше випустила передплачену картку для міжнародних клієнтів.

Щоб відсвяткувати запуск, відповідні користувачі, які успішно зареєструються в кампанії, отримають 10% кешбеку до 600 доларів США протягом обмеженого часу. Bybit Card спрощує інтеграцію криптовалюти в повсякденні витрати, пропонуючи користувачам можливість здійснювати платежі в декількох валютах скрізь, де Mastercard приймається по всьому світу.

Протягом 2024 року картка Bybit виходила на нові ринки по всьому світу, і зараз обслуговує клієнтів на багатьох ринках на чотирьох континентах.

«Bybit прагне подолати розрив між цифровими активами наших клієнтів та їхніми реальними потребами. Оскільки картка Bybit продовжує набирати популярність, її визнають надійним і простим у використанні рішенням для криптоплатежів. Ми раді вітати все більше користувачів у майбутньому криптовалют і прагнемо надавати більше винагород і можливостей у найближчому майбутньому», — сказала Джоан Хан, директор з продажу та маркетингу Bybit. «SILKPAY — перша в регіоні компанія, яка вивела на ринок передову технологію платежів за допомогою цифрових активів. Наше партнерство з Bybit об'єднує взаємодоповнюючі сильні сторони, що дозволяє нам забезпечувати більш безпечні, безперебійні та швидкі транзакції за допомогою картки Bybit. Разом ми встановлюємо новий стандарт інновацій та інклюзивності у фінансовому ландшафті регіону», — сказав Гані Узбеков, засновник і генеральний директор SILKPAY.

Ключові особливості Bybit Card

Безкоштовна віртуальна картка: Нульова комісія за віртуальну картку Bybit Card

Ніяких прихованих платежів: Ніяких річних або щомісячних платежів

Привабливі винагороди: До 600 доларів США у вигляді винагород протягом акційного періоду з 10% кешбеком, а потім 2−10% знижками та до 8% APY

Миттєвий доступ: Віртуальна картка доступна для використання негайно

Широкий вибір цифрових активів: Bybit Card підтримує USDT, BTC, ETH та інші.

Користувачі можуть прочитати більше про те, як отримати винагороду: Картка Bybit — 10% кешбеку та бонуси на картку (лише для обраних міжнародних користувачів)

#Bybit / #TheCryptoArk

Про Bybit

Bybit — друга у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, яка обслуговує понад 50 мільйонів користувачів. Заснована у 2018 році, Bybit надає професійну платформу, де криптоінвестори та трейдери можуть знайти надшвидкий механізм підбору, обслуговування клієнтів 24/7 та багатомовну підтримку спільноти. Bybit є гордим партнером чинних чемпіонів «Формули-1» — команди Oracle Red Bull Racing.

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Про Mastercard

Mastercard (NYSE: MA) — це глобальна технологічна компанія у сфері платіжних послуг. Її місія полягає у створенні та розвитку інклюзивної цифрової економіки, яка приносить користь усім і скрізь, роблячи транзакції безпечними, простими, розумними та доступними. Використовуючи захищені дані та мережі, партнерство та пристрасть, інновації та рішення Mastercard допомагають приватним особам, фінансовим установам, урядам та компаніям реалізувати свій найбільший потенціал. Коефіцієнт доброчесності Mastercard, або DQ, визначає нашу культуру та все, що вони роблять всередині та поза межами своєї компанії. Маючи зв'язки в більш ніж 210 країнах і територіях, вони будують сталий світ, який відкриває безцінні можливості для всіх.

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