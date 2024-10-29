Національний банк виключив з реєстру колекторських компаній відомості щодо чотирьох установ у зв’язку з невиконанням ними вимог регулятора щодо усунення виявлених порушень вимог нормативно-правових актів НБУ з питань регулювання колекторської діяльності. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
29 жовтня 2024, 9:02
Нацбанк виключив з реєстру чотири колекторські компанії
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Кого виключили з реєстру
Відповідні рішення ухвалено щодо таких колекторських компаній:
- ТОВ «Стар Коллекшн Груп» (ЄДРПОУ 44225960);
- ТОВ «Кредит Нет» (ЄДРПОУ 44348251);
- ТОВ «Кредитно-виконавча служба» (ЄДРПОУ 44369795, актуальне найменування ТОВ «Девіант-Трейд»);
- ТОВ «Кредитно-виконавча служба (ЄДРПОУ 43679085, актуальне найменування ТОВ «Кепітал-Фаунд»).
Національний банк нагадує, що лише компанії, внесені до вищезазначеного реєстру, мають право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 жовтня 2024 року.
Джерело: Мінфін
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