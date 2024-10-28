В-тисяча: чи допоможуть «дурні» гроші запустити економіку

Ініціатива Зеленського про нову програму «є-Підтримки» викликала бурхливі дискусії в експертному середовищі. «Мінфін» вибрав основні «за» та «проти» ідеї роздати кожному по тисячі, від Олексія Куща, економіста , експерта аналітичного центру «Об'єднана Україна», та Сергія Будкіна, банкіра та партнера-засновника інвестиційно-банківської компанії FinPoint.

Олексій Кущ: це максимально ефективний спосіб завести економіку зі штовхача споживчого попиту

Загалом ідея дуже правильна, але застосовувати цей інструмент почали лише під час війни. Це максимально ефективний спосіб завести економіку зі штовхача споживчого попиту. Замість дотацій окремим компаніям, провести масову дотацію споживання, і тоді покупець сам вирішить, куди витратити гроші. Корупційна складова тут повністю нівелюється.

Споживчий попит у сучасній економіці є основним драйвером зростання. Ці гроші підуть і в сектор послуг, і на ринок товарів, насамперед вітчизняного виробництва. І такий стимул хоч трохи пожвавить платоспроможний попит населення, який уже починає входити до стадії заморозки. І його треба «розморозити». Інакше, зупинка економіки та колапс. На початку війни таким стимулом виступили виплати «є-Підтримки» у розмірі мінімальної зарплати.

Єдине моє зауваження — до дизайну програми. Його потрібно оптимізувати: важливо платити НЕ ВСІМ по тисячі гривень, а лише тим, хто цього потребує.

У нас такі виплати перераховують платникам податків без урахування рівня доходів. Є серед чиновників фанати принципу «допомагати лише платникам податків». Звучить гарно, але неправильно. Ніде у світі це так не працює.

Потрібно допомагати тому, хто потребує допомоги, а це не завжди платник податків, наприклад, пенсіонер чи інвалід (але не «інвалід"-прокурор).

Я б спрямував у четвертому кварталі 2024 року додаткову виплату пенсіонерам, які отримують пенсію нижчу за середню, інвалідам, багатодітним сім'ям, біженцям. Тобто найпостраждалішим соціальним фокус-групам.

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Сергій Будкін: це було невірне рішення

У 2021 році місячні витрати середнього домогосподарства в Україні становили трохи менше ніж 10 тисяч гривень (свіжішої статистики не знайшов — не певен, що вона є). Тобто одна тисяча гривень на дорослого — це близько шести днів витрат середнього домогосподарства країни.

З огляду на чинник сезонності, це навіть менше, тобто чотири чи п'ять днів витрат середнього домогосподарства в осінньо-зимовий період. Думаю, що негативний інформаційний фон від цього рішення буде набагато довшим, ніж ці чотири чи п'ять днів.

Це було невірно як за оптикою (в дуже короткому проміжку після підвищення податків та під час активного обговорення недостатнього фінансування збройних сил), так і за дизайном («уравніловка» в тому, що гроші надаються просто всім, без огляду на те, наскільки людина дійсно потребує цієї тисячі) рішення.

Основними бенефіціарами цього рішення будуть:

Фуд-ритейл (бо 500 гривень з цієї тисячі середнє домогосподарство витратить в АТБ, Фоззі та Варусі), який є однією з найуспішніших галузей економіки, не потребує і не просить про державну допомогу;

Онлайн-казино (бо є багато досліджень про те, що найбідніші верстви населення витрачають грошові дотації, для отримання яких їм не треба прикладати зусиль, на sin goods and services, власне, тому в США дотації видаються у вигляді купонів (food stamps) із обмеженою придатністю);

ДТЕК (бо найбільша стаття непродовольчих витрат домогосподарств — це комунальні та плата за електрику, де найбільшим оператором є ДТЕК).

Мінекономіки пояснило джерела для виплати В-тисячі — це залишки коштів наших партнерів, які було вже надано Україні, але їх не було використано через якісь причини на заплановані програми. І пояснило, що кошти на рахунку держказначейства або міністерства не можна витрачати на допомогу армії, а от кошти на приватному рахунку — можна, і тому обмежень щодо донатів на армію не буде.

Цікаво було б поставити експеримент. Україні мають надійти 5 мільярдів євро від ЄС за програмою Ukraine Facility. Ці гроші також не можна використати на допомогу армії, тільки на цивільні та гуманітарні потреби в бюджеті. Якщо можна роздати 0,5 млрд євро через В-тисячу, то чи є принципові перешкоди тому, аби роздати 5 мільярдів євро всім громадянам України? Бо бенефіціарами цих грошей мають бути всі громадяни України, якнайменше — всі ті, хто живе зараз на підконтрольних територіях.

Якщо припустити, що на підконтрольних територіях живе зараз 25 мільйонів (мінус неподконтрольні, мінус ТПО за межами країни), а НБУ викупить ці 5 мільярдів за курсом 45 гривень за долар, то це буде 225 мільярдів гривень (для контексту — річний виторг мережі АТБ), або 9 тисяч гривень на особу.

Якщо дозволити ці гроші витрачати приблизно так, як у медицині (тобто «гроші йдуть за пацієнтом»), і буквально купувати послуги держави протягом місяця або двох до наступного траншу, тобто дозволити переказувати гроші обмеженому колу установ, які забезпечують функціонування держави (Президент, ВР, Уряд, всі міністерства, включно з Міноборони, САП, БЕБ та всі інші органи з трьох літер), а також безпосередньо військовим, то цікаво було б подивитися на результати такого голосування гривнею.

Ну і також цікаво було б, що саме в результаті Третя Штурмова купила б першим — полк далеких бомбардувальників, авіаносне з'єднання чи відразу Зірку Смерті.