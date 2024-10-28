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28 жовтня 2024, 13:48

В-тисяча: чи допоможуть «дурні» гроші запустити економіку

Ініціатива Зеленського про нову програму «є-Підтримки» викликала бурхливі дискусії в експертному середовищі. «Мінфін» вибрав основні «за» та «проти» ідеї роздати кожному по тисячі, від Олексія Куща, економіста, експерта аналітичного центру «Об'єднана Україна», та Сергія Будкіна, банкіра та партнера-засновника інвестиційно-банківської компанії FinPoint.

Критика ідеї Президента України Зеленського «роздати» на кожного мешканця по тисячі гривень (на сім'ю від двох до чотирьох тисяч гривень у середньому) говорить лише про незнання тими, хто це критикує, механізмів роботи сучасної економіки споживання.

Олексій Кущ: це максимально ефективний спосіб завести економіку зі штовхача споживчого попиту

Загалом ідея дуже правильна, але застосовувати цей інструмент почали лише під час війни. Це максимально ефективний спосіб завести економіку зі штовхача споживчого попиту. Замість дотацій окремим компаніям, провести масову дотацію споживання, і тоді покупець сам вирішить, куди витратити гроші. Корупційна складова тут повністю нівелюється.

Споживчий попит у сучасній економіці є основним драйвером зростання. Ці гроші підуть і в сектор послуг, і на ринок товарів, насамперед вітчизняного виробництва. І такий стимул хоч трохи пожвавить платоспроможний попит населення, який уже починає входити до стадії заморозки. І його треба «розморозити». Інакше, зупинка економіки та колапс. На початку війни таким стимулом виступили виплати «є-Підтримки» у розмірі мінімальної зарплати.

Єдине моє зауваження — до дизайну програми. Його потрібно оптимізувати: важливо платити НЕ ВСІМ по тисячі гривень, а лише тим, хто цього потребує.

У нас такі виплати перераховують платникам податків без урахування рівня доходів. Є серед чиновників фанати принципу «допомагати лише платникам податків». Звучить гарно, але неправильно. Ніде у світі це так не працює.

Потрібно допомагати тому, хто потребує допомоги, а це не завжди платник податків, наприклад, пенсіонер чи інвалід (але не «інвалід"-прокурор).

Я б спрямував у четвертому кварталі 2024 року додаткову виплату пенсіонерам, які отримують пенсію нижчу за середню, інвалідам, багатодітним сім'ям, біженцям. Тобто найпостраждалішим соціальним фокус-групам.

Читайте також: Тисяча гривень за вакцинацію: стало відомо звідки візьмуть гроші на програму

Сергій Будкін: це було невірне рішення

У 2021 році місячні витрати середнього домогосподарства в Україні становили трохи менше ніж 10 тисяч гривень (свіжішої статистики не знайшов — не певен, що вона є). Тобто одна тисяча гривень на дорослого — це близько шести днів витрат середнього домогосподарства країни.

З огляду на чинник сезонності, це навіть менше, тобто чотири чи п'ять днів витрат середнього домогосподарства в осінньо-зимовий період. Думаю, що негативний інформаційний фон від цього рішення буде набагато довшим, ніж ці чотири чи п'ять днів.

Це було невірно як за оптикою (в дуже короткому проміжку після підвищення податків та під час активного обговорення недостатнього фінансування збройних сил), так і за дизайном («уравніловка» в тому, що гроші надаються просто всім, без огляду на те, наскільки людина дійсно потребує цієї тисячі) рішення.

Основними бенефіціарами цього рішення будуть:

  • Фуд-ритейл (бо 500 гривень з цієї тисячі середнє домогосподарство витратить в АТБ, Фоззі та Варусі), який є однією з найуспішніших галузей економіки, не потребує і не просить про державну допомогу;
  • Онлайн-казино (бо є багато досліджень про те, що найбідніші верстви населення витрачають грошові дотації, для отримання яких їм не треба прикладати зусиль, на sin goods and services, власне, тому в США дотації видаються у вигляді купонів (food stamps) із обмеженою придатністю);
  • ДТЕК (бо найбільша стаття непродовольчих витрат домогосподарств — це комунальні та плата за електрику, де найбільшим оператором є ДТЕК).

Мінекономіки пояснило джерела для виплати В-тисячі — це залишки коштів наших партнерів, які було вже надано Україні, але їх не було використано через якісь причини на заплановані програми. І пояснило, що кошти на рахунку держказначейства або міністерства не можна витрачати на допомогу армії, а от кошти на приватному рахунку — можна, і тому обмежень щодо донатів на армію не буде.

Цікаво було б поставити експеримент. Україні мають надійти 5 мільярдів євро від ЄС за програмою Ukraine Facility. Ці гроші також не можна використати на допомогу армії, тільки на цивільні та гуманітарні потреби в бюджеті. Якщо можна роздати 0,5 млрд євро через В-тисячу, то чи є принципові перешкоди тому, аби роздати 5 мільярдів євро всім громадянам України? Бо бенефіціарами цих грошей мають бути всі громадяни України, якнайменше — всі ті, хто живе зараз на підконтрольних територіях.

Якщо припустити, що на підконтрольних територіях живе зараз 25 мільйонів (мінус неподконтрольні, мінус ТПО за межами країни), а НБУ викупить ці 5 мільярдів за курсом 45 гривень за долар, то це буде 225 мільярдів гривень (для контексту — річний виторг мережі АТБ), або 9 тисяч гривень на особу.

Якщо дозволити ці гроші витрачати приблизно так, як у медицині (тобто «гроші йдуть за пацієнтом»), і буквально купувати послуги держави протягом місяця або двох до наступного траншу, тобто дозволити переказувати гроші обмеженому колу установ, які забезпечують функціонування держави (Президент, ВР, Уряд, всі міністерства, включно з Міноборони, САП, БЕБ та всі інші органи з трьох літер), а також безпосередньо військовим, то цікаво було б подивитися на результати такого голосування гривнею.

Ну і також цікаво було б, що саме в результаті Третя Штурмова купила б першим — полк далеких бомбардувальників, авіаносне з'єднання чи відразу Зірку Смерті.

Автор:
Кущ Олексій
фінансовий аналітик, економічний експерт Кущ Олексій
Аналітичний центр "Об'єднана Україна"
За участю:
Будкін Сергій
Співзасновник і керуючий партнер Будкін Сергій
FinPoint
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 17

+
+32
bosyak
bosyak
28 жовтня 2024, 14:05
#
Олексій Кущ, мені ця тисяча не потрібна, але Ваша пропозиція, потирічить Конституції, всі громадяни рівні в правах, в тому числі і на цю тисячу.

Сергій Будкін, браво!
+
+5
Я_ __
Я_ __
28 жовтня 2024, 14:19
#
Bosyak

зараз «яжмать» і «яжваївав» прибіжуть, ти що, як це «всі рівні», скажеш оце таке, з Конституціями своїми, славетний і потужний ким чен зе сказав, що Конституція на паузі, тому хтось рівніший за інших буде)))

p. s. Ні на що не натякаю, але виходить цікаво, всі рівні, але дотації, допомога і пільги не всі отримують, але при цьому якби всі рівні і в нас «верховенство права» (по факту анархія).
+
+20
vt313
vt313
28 жовтня 2024, 14:39
#
Bosyak, це гроші наших партнерів. І вони вирішують як їх використати. Звісно український уряд щось там пропонує, але рішення за донорами.
Коли Ви дасте українському уряду таку суму, рішення буде за Вами. Вперед.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2024, 14:48
#
Прочитал фразу — … (але не «інвалід"-прокурор)… дальше можно не читать!
А не хочет этот «чудо — эксперт» рассказать. в каком году был принят новый Закон Про прокуратуру и кто и когда «рехформировал» минздрав и обязал всех «голов» МСЭК каждый год проходить аттестацию и кто и согласно какого Закон назначал «общественный совет» при Мин Здраве!
Раньше. в 2015 году надо было обращать внимание на все коррупционные риски в «рехформах» а не думать , какую вышиванку одеть, чтобы «активистам» понравиться.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
28 жовтня 2024, 16:03
#
Як добре що бздєлєнському вистачило 6 років виправити всі косяки папєрєдніков!
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2024, 16:06
#
Да не может быть! У «папередников» были «косяки»?
А как же «наблюдательные советы» а как же «общественные советы» в которых были активисты майдана? А как же «эксперты» и «общественные лидеры»? Они что не могли НЕ ДОПУСТИТЬ до «косяков»?
Что то я не читал ваших «замечаний» когда принимали этот коррупционный спам.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
28 жовтня 2024, 16:14
#
«косяков», гріша, немає тільки у непотребу!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2024, 16:16
#
100%
ну это известный прием -когда нету …сказать по факту… надо переходить на личности! А все же, Где лично вы. как «эксперт» были. когда принимали эти «косяки»?
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
28 жовтня 2024, 16:50
#
«переходить на личности»
От як точно ти себе охарактеризував!

Проаналізуй той послід, який ти залишаєш майже під кожним постом!
Як той старий душніла!


+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2024, 16:52
#
Я уважаемый вам не хамил и не «тыкал», правда?
Вопрос открыт -где лично вы были когда принимались законы с «косяками»?
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
28 жовтня 2024, 16:02
#
«Секретар комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин назвав абсурдною ініціативу президента України Володимира Зеленського роздати кожному українцю по тисячі гривень. За його словами, це може негативно позначитися на економічному становищі країни.»
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2024, 16:08
#
Это представитель партии «Голос»?
Той партии. которая хотела переименовать город Бровары?
И представителей которой жители этого города просто… ?
Да, авторитетное мнение!
+
0
KValera
KValera
28 жовтня 2024, 17:04
#
Только Гриша знает как правильно! Давай толкай Гриша речь.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2024, 17:12
#
100%
+
+24
Pablito
Pablito
28 жовтня 2024, 16:28
#
Особисто з родиною планую ці гроші отримати і відразу перерахувати Стерненку на дрони, чого і вам раджу (не обов"язково Стерненку — підійде допомога будь-яким перевіреним волонтерам).
+
0
asdf2024
asdf2024
28 жовтня 2024, 16:58
#
Лучше всей семьёй в ТЦКа иди добровольцем.Думаешь тысячью откупится ? А кто Угледар должен отбивать у орков по твоему ?
+
0
BobKickass
BobKickass
28 жовтня 2024, 17:23
#
Pablito 100% - Сам планую так зробити

asdf2024 - А що ви збираєтесь робити задля перемоги України?
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