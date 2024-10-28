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28 жовтня 2024, 9:01

Криптоблогер із рф вкрала в інвесторів $22 млн і передала їх ЗСУ — ЗМІ

Влада рф завершила розслідування щодо блогерки Валерії Федякіної, також відомої під ніком Bitmama. Дівчина виманила в інвесторів $22 млн під виглядом вкладень у криптовалюту, а більшу частину отриманих грошей нібито передала ЗСУ, пише incrypted з посиланням на NYPOST.

Влада рф завершила розслідування щодо блогерки Валерії Федякіної, також відомої під ніком Bitmama.
Фото: priamurmedia

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Що відомо

Федякіна є уродженкою Сімферополя. У мережі вона видавала себе за експерта із сегмента цифрових активів і називалася «криптовалютною королевою». Дівчина активно вела соцмережі, де просувала свою схему. Вона пропонувала користувачам переказувати гроші в криптовалюту, щоб уникнути банківських обмежень.

Своїм клієнтам дівчина обіцяла бонус в 1% від суми, яку вони інвестували в цифрові активи через неї. Однак після передачі коштів блогерка зникала зі зв’язку і не повертала кошти, стверджують у поліції.

Постраждалі заявляють, ніби загалом вони втратили десятки мільйонів доларів. Один з інвесторів нібито передав дівчині $70 млн, намагаючись заробити на вкладеннях у криптоактиви. Після завершення розслідування правоохоронці дійшли висновку, що сумарний розмір збитків склав $22 млн.

Обвинувачену в шахрайстві затримали у вересні 2023 року під час спроби залишити країну і вилетіти в Дубай. Там Федякіна придбала житло, яке купила на кошти ошуканих інвесторів, стверджує прокуратура рф.

16 жовтня 2024 року суд завершив розгляд справи блогерки й тепер представники влади готуються оголосити вирок. За час розслідування дівчина встигла народити дитину, перебуваючи в СІЗО. За наявними даними, «криптокоролеві» загрожує до 10 років в’язниці за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах.

Водночас експерти зазначають, що через дані про передачу коштів ЗСУ Федякіна ризикує зіткнутися з посиленням обвинувачення. У такому разі потенційний термін перебування у в’язниці також може значно збільшитися, впевнені вони.

Варто зазначити, що будь-яких підтверджень про згадані пожертви на користь ЗСУ з боку української влади, волонтерів та активістів наразі немає. Захист Федякіної відкинув звинувачення в шахрайстві й запевняє, що вона підтримує агресію своєї країни та готова пожертвувати кошти для російських військових.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Prya
Prya
28 жовтня 2024, 9:06
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Во люди работают
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