GBP/USD: фунт — жертва національного «фундаменту»

Пара GBP/USD під час азіатської сесії середи торгується поблизу позначки 1,2965, утримуючи позиції на мінімумах з 20 серпня. Фунт продовжує розвивати спадний імпульс, сформований минулого тижня, коли увагу трейдерів було зосереджено на даних щодо інфляції в Англії.

Згідно з даними Статистичного бюро Англії, індекс споживчих цін у Великій Британії минулого місяця знизився з 2,2% до 1,7% у річному вираженні. Таким чином, факт, що інфляція виявилася нижчою за цільовий рівень Банку Англії, змусив учасників ринку переглянути очікування щодо швидкого переходу регулятора до пом’якшення національної монетарної політики. Тепер імовірність того, що Банк Англії знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів у листопаді, становить 85%. Крім пом’якшення монетарної політики, трейдерів також розчарували дані щодо ринку нерухомості. Згідно з останнім звітом дослідницької компанії Rightmove Group Ltd., зростання цін на нерухомість в Англії минулого місяця сповільнилося з 0,8% до 0,3% у місячному вираженні і з 1,2% до 1% — у річному. На думку аналітиків, така динаміка могла стати наслідком значного зростання пропозиції на ринку через бажання покупців відкласти великі покупки доти, доки не проясниться ситуація з державним бюджетом. Очікується, що оновлений документ бюджету, який буде представлений наприкінці цього місяця, підтвердить підвищення податків.

Варто зазначити, що вчора було опубліковано дані щодо державних запозичень за останні шість місяців, які перевершили прогнози аналітиків. Так, у вересні їхній обсяг зріс на 16,6 млрд фунтів до 79,6 млрд фунтів, що на 7 млрд фунтів більше, ніж очікувалося раніше. Таким чином, зростання позик є додатковим індикатором неминучості підвищення податків у новому бюджеті з метою отримання додаткових коштів, необхідних для фінансування державних програм. Оскільки це може позначитися на доходах корпоративного сектору, багато представників англійського бізнесу всерйоз задумалися про зміну юрисдикції та перенесення компаній за кордон. З огляду на сказане, поточне фундаментальне тло робить короткі позиції за парою GBP/USD більш перспективним торговим рішенням. Є висока ймовірність, що ще до кінця місяця фунт може протестувати підтримку на рівні 1,2800.

GBP/USD Sell Stop 1.2950 TP 1.2800 SL 1.3000

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Автор статті — Артем Дєєв, провідний аналітик AMarkets