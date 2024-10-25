Валентин Станішевський — яскравий приклад молодого підприємця, який зумів побудувати процвітаючий бізнес і здобути визнання в українському та міжнародному діловому співтоваристві. Нещодавно Young Business Club, організація, що об'єднує перспективних та амбітних бізнесменів України, опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, присвячений його шляху та досягненням. Ця публікація стала ще одним свідченням глибокої експертності та лідерських якостей Валентина, а також визнанням його внеску в розвиток підприємництва.

Відгук про Валентина Станішевського від Young Business Club у 2024 році

У дописі YBC підкреслили, що Станішевський не просто досяг значних результатів у сфері нерухомості — як давній член клубу своїм прикладом він надихає інших на сміливі кроки. Здатність Валентина Станішевського адаптуватися до швидко мінливих умов ринку і знаходити нестандартні рішення в будь-яких ситуаціях виділяють його серед інших підприємців. Спільнота цінує його прагнення до інновацій, стійке зростання компанії та внесок у формування позитивного іміджу українського бізнесу на міжнародній арені.

Нагородження Валентина Станішевського в YBC премією «Людина року 2018»

Цей відгук від YBC ще раз підтверджує значущість визнання молодих лідерів, які роблять внесок в економічний розвиток і суспільне життя, слугуючи прикладом для майбутнього покоління підприємців.

Пост в Інстаграмі YBC з відгуком про Валентина Станішевського

Розповідаємо, чому ця публікація така важлива, хто такий Валентин Станішевський, чим займається агенція True real estate та які відгуки залишають його клієнти в мережі.

Young Business Club: довіра, співдружність, розвиток

Young Business Club (YBC) — це найбільша бізнес-спільнота України, що об'єднує амбітних і успішних підприємців, які ведуть бізнес в Україні та інших країнах. Його головні цілі:

— створення довіри та соціальної відповідальності;

— створення платформи для обміну досвідом;

— встановлення ділових зв’язків між учасниками;

— стимулювання зростання бізнесу членів клубу.

Заснований для того, щоб об'єднувати людей зі спільними цінностями, YBC підтримує бізнесменів на різних етапах їхньої кар'єри, допомагає їм розвиватися, освоювати нові ринки та знаходити партнерів, інвесторів, клієнтів.

Організація пропонує унікальні можливості для нетворкінгу на високому рівні. Учасники мають доступ до ексклюзивних заходів, семінарів і тренінгів, де вони можуть обговорювати нові тенденції в бізнесі, інноваційні стратегії та отримувати цінну підтримку від інших членів спільноти. Важливо зазначити, що участь у YBC — це не просто ділове партнерство, а членство в сильній бізнес-спільноті, де кожен може отримати підтримку та натхнення для подальшого розвитку свого бізнесу.

Публікація від YBC, присвячена Валентину Станішевському, є вагомим визнанням, адже клуб обирає для своїх матеріалів тільки найуспішніших і найвпливовіших бізнесменів. Це підкреслює значущість досягнень Валентина у сфері нерухомості на Балі та його роль у просуванні українських підприємців на міжнародному рівні.

Пост YBC про компанію True real estate

Що YBC написали про Валентина Станішевського?

Валентин є давнім членом YBC і за цей час зарекомендував себе як лідер у кількох галузях, а зараз — і як успішний інвестор та засновник агентства нерухомості True real estate. З його допомогою безліч девелоперів та інвесторів уже знайшли прибуткові можливості на ринку Балі.

Про рекорди True real estate у пості Young Business Club

Що відзначили в публікації? Розповіли про:

— інтереси та кар'єрний шлях: від майстра спорту з рукопашного бою до засновника рок-гурту Sumhain з 15 концертами щомісяця, від власника нічного клубу 2011-го до засновника рекламної, освітньої та IT компаній;

— рекорди, що принесли першу справжню популярність у бізнесових колах — IT-сервіс з автоматизації маркетплейсів, що опублікував 5 мільйонів оголошень і приніс понад 2 мільйони лідів (досі жодна IT-компанія не змогла цього повторити);

— вихід на ринок нерухомості на Балі та чергову IT-революцію — у True real estate розробили софт, який збирає детальну статистику за всіма об'єктами нерухомості, що дає змогу розраховувати їхню реальну ліквідність, і прописали чіткі алгоритми для глибокого аналізу ринку;

— амбітних планах — формування фонду нерухомості та управління капіталом з капіталізацією 1 млрд дол.

Пост про початок і розвиток кар'єри Валентина Станішевського

«Велика сім'я — велика відповідальність, я не можу дозволити собі бути слабким» — каже Валентин Станішевський. Хоча експерт не висвітлює особисте життя, цілком очевидно: про своїх близьких він піклується, саме тому постійно зростає в бізнесі.

Пост YBC є важливим підтвердженням того, що Валентин Станішевський не просто будує успішну кар'єру, а й активно ділиться своїм досвідом з однодумцями. Особливо приваблює те, що він використовує фундаментальний підхід до бізнесу, заснований на аналітиці та технічній експертизі. Саме це і дає змогу досягати виняткових результатів.

Що важливо знати про True real estate?

Агентство True Real Estate надає комплексні послуги в галузі нерухомості на Балі. Підхід компанії базується на глибокому розумінні ринку, використанні унікальних програмних рішень для аналізу даних, формуванні точних прогнозів прибутковості та наданні клієнтам дійсно вигідних пропозицій.

Валентин Станішевський і команда ретельно підбирають інвестиційні рішення з урахуванням потреб і уявлень інвесторів. Як зазначає сам Станішевський, кожен проєкт проходить суворе оцінювання, а пропозиції розробляються з акцентом на реальні вигоди для клієнта. Агентство співпрацює тільки з перевіреними забудовниками, чиї об'єкти відповідають високим стандартам якості та перспективам прибутковості.

Засновник True real estate Валентин Станішевський фото

Переваги для інвесторів

Інвесторам True Real Estate пропонує унікальні можливості збереження та примноження капіталу шляхом інвестування в нерухомість на Балі. Підхід Валентина Станішевського полягає в ретельному відборі об'єктів: кожен проєкт ретельно досліджують на предмет його прибутковості та надійності. Завдяки власному софту https://estatemarket.io/ IT та аналітичний відділ компанії збирає дані щодо заповнюваності об'єктів у різних районах Балі, що дає змогу показувати інвесторам реальний прибуток. Будь-яке рішення ухвалюється на основі точних і актуальних даних.

Агентство допомагає не тільки з купівлею нерухомості, а й з управлінням, перепродажем і оформленням усіх юридичних аспектів угоди. Фахівці True Real Estate детально вивчають побажання клієнтів і пропонують найбільш підходящі варіанти з урахуванням реальної прибутковості та термінів окупності.

Зустріч інвесторів на Балі співробітниками True real estate фото

Послуги для забудовників

Один із напрямів роботи компанії — консалтинг девелоперів на всіх етапах будівництва. Команда True Real Estate допомагає забудовникам сформувати сильний бренд і показати реальну інвестиційну привабливість об'єктів. Фахівці підтримують девелоперів у розробці проєктів, пакування та стратегій продажів, підвищенні рівня проєкту, допомагають у пошуку ефективних керівних компаній, а головне, вибудовують фінансові моделі, що мінімізують ризики та гарантують реальну прибутковість.

Чому True Real Estate унікальна?

Головна відмінна риса True Real Estate — це фундаментальний підхід до кожної угоди. Компанія не прагне до масового залучення клієнтів, а вважає за краще будувати довгострокові та довірчі відносини. Це підтверджується тим, що агентство інвестує свій капітал у ті самі проєкти, які пропонує інвесторам. Завдяки такому підходу агентство Валентина Станішевського стало лідером на ринку нерухомості Балі та отримало визнання як з боку клієнтів, так і бізнес-спільноти.

Співвласник True Real Estate Валентин Станішевський фото

Що ще пишуть у мережі про Валентина Станішевського і True real estate? Відгуки клієнтів

True Real Estate — інноваційний консалтинговий центр, який пропонує інвесторам і девелоперам дійсно вигідні рішення. Відмінною рисою компанії є глибокий аналіз ринку, заснований на даних, зібраних власним IT-відділом. Ця технологічна підтримка допомагає ухвалювати обґрунтовані рішення, що істотно підвищує їхні шанси на успішні інвестиції — про це не раз писали у відгуках.

Повідомлення команді True Real Estate від інвестора

Наведемо кілька прикладів відгуків, взятих на сайтах-відгуках.

Про True Real Estate відгуки на сайтах-відгуках

Фотографія Валентина Станішевського (на бізнес-навчанні з партнером Сергієм Харламовим)

Відгуки про Валентина Станішевського підкреслюють сильні сторони компанії: увагу до деталей, високий рівень довіри клієнтів і результативність роботи. Агенція, відзначена майже одразу після свого заснування як «Прорив року» у найбільшого забудовника Балі, зарекомендувала себе як надійний партнер для всіх, хто хоче вкласти кошти в нерухомість на Балі.