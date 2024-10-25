Курс валют на 25 жовтня: євро в обмінниках подорожчало на 5 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара не змінився, курс євро також залишився на колишньому рівні.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках із купівлі знизився на 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 44,50 грн, а продають за 45,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,46−41,50, євро — 44,95−45,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,27−41,29 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,64−44,65 грн/євро.

Приєднуйтесь до multi валюти. Мобільний застосунок, що допомагає вигідно обмінювати валюту