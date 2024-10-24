Грошові призи та знижка на продукцію Matrix: àбанк та Mastercard запускають акцію для б'юті-бізнесу

Б'юті-індустрія — на сьогодні одна з найбільш затребуваних і популярних на ринку праці.

Саме тому в àбанку, за підтримки платіжної системи Mastercard, стартує нова акція для ФОП, які мають бізнес в б'юті-індустрії. Пропозиція може зацікавити власників салонів краси, приватних майстрів або ж навчальні центри. З 21 жовтня 2024 р. до 21 січня 2025 р. замовлення професійної продукції Matrix àбанк дарує знижку 30%. Крім цього при оплаті замовлення з бізнес-рахунку клієнт автоматично бере участь у розіграші грошової винагороди від Mastercard.

Які умови акції та як взяти участь?

Участь беруть діючі та нові клієнти банку. Якщо ви вже обслуговуєтеся в àбанку, але ще не маєте рахунку ФОП з бізнес-карткою Mastercard, то необхідно його відкрити;

оплатити перше замовлення продукції Matrix в офіційного представника з бізнес-рахунку.

Контакти офіційних дистриб’юторів:

ТОВ «НК ГРУПМЕД», представництво компанії Matrix в м. Київ та Чернігів — (096) 4377209.

ТОВ «Тема», представництво компанії Matrix в м. Львів, Луцьк, Рівне, Житомир, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці, Тернопіль, Вінниця, Хмельницький — (098) 2665577.

ТОВ «Крайтекс-сервіс», представництво компанії Matrix в м. Одеса, Миколаїв, Херсон, Черкаси, Кропивницький — (096) 6361106.

ТОВ «Варіант-Н», представництво компанії Matrix в м. Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя — (099) 9697614.

ТОВ «Афіна-Груп» представництво компанії в м. Харків, Полтава, Суми, Кременчук — контактний номер (068) 0900800.

Промокод на знижку 30% надається всім, хто має або відкриє рахунок, а грошова винагорода розігрується серед тих, хто зробив замовлення професійної косметики Matrix зі знижкою від àбанку. За акційний період Mastercard обере 9 переможців — по 3 кожного місяця. Сума грошової винагороди становить суму замовлення, але не більше 7000 ₴.

«Matrix — відомий бренд в сфері краси і б'юті-індустрії, який входить до підрозділу професійної продукції L`Oreal, один з лідерів професійного догляду за волоссям. Тобто це широкий асортимент якісної косметики для вашого салону краси або ж навчального центру для спеціалістів у відповідній сфері. А разом з Mastercard ми робимо ваш beauty-shopping приємніше: даруємо класну знижку та, у разі виграшу, ще й грошовий приз», — резюмував Керівник напрямку малого та середнього бізнесу àбанку Олександр Ніколенко.

Про àбанк

Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг, привабливих акційних пропозицій. àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,3 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Основна місія банку — нагадувати про те, що кожна людина важлива, відмінно задовольняючи потреби своїх клієнтів. Основна мета — надання технологічного сервісу в режимі online за допомогою інтуїтивного мобільного застосунку àbаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, співробітники наших відділень готові надати високий рівень обслуговування кожному клієнту. Слідкуйте за офіційними сторінками àбанку в соціальних мережах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.