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24 жовтня 2024, 15:52

40% бізнесу планують виходити на закордонні ринки, а кожен п’ятий користується ШІ — дослідження

Кожен шостий опитаний український підприємець відкрив свій поточний бізнес вже після початку повномасштабної війни, при цьому 66% з них не мали попереднього досвіду бізнес-діяльності. Сьогодні вже 75% підприємців активно використовують цифрові канали у продажах та спілкуванні з клієнтами і 56% опитаних експортують або планують виходити на інші ринки. Про це йдеться у дослідженні Mastercard SME Index 2024.

Кожен шостий опитаний український підприємець відкрив свій поточний бізнес вже після початку повномасштабної війни, при цьому 66% з них не мали попереднього досвіду бізнес-діяльності.
Фото: depositphotos

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Тренд на безготівку стабільно зростає

Сьогодні 9 з 10 українських МСБ надають можливість розрахуватися за товари чи послуги безготівково, 17% з них почали приймати такі форми розрахунків упродовж останніх двох років.

Варто зазначити, що для 80% підприємців безготівкові оплати приносять більш ніж половину доходу — це на 8 в.п. більше, порівняно з попереднім роком.

Зокрема, зросли такі форми розрахунків: за реквізитами (такий вид розрахунків пропонують 58% опитаних підприємців), через POS-термінал (34%) та онлайн-оплати на сайті або через платіжні сервіси (34%). Водночас перекази на картку (40%) як форма оплати знизилися на 6 в.п., порівняно з минулим роком.

Диджиталізація та впровадження ШІ

Наразі вже 3 із 4 підприємців активно використовують цифрові канали для представлення товарів і послуг свого бренду. Зокрема, 37% підприємств мають власний вебсайт, чверть опитаних (24%) представлені на маркетплейсах, а кожен шостий підприємець (16%) розробив мобільний додаток для свого бізнесу.

Крім того, українські підприємці активно впроваджують інноваційні інструменти та сервіси у свою діяльність, зокрема зі штучним інтелектом.

Так, вже кожен п’ятий підприємець (21%) користується функціоналом ШІ у своїй бізнес-діяльності: серед мікробізнесів цей показник становить 16%, серед малих бізнесів — 30%, а серед середніх бізнесів — 47%. Ще 34% респондентів зазначили, що їм цікаво познайомитися з можливостями цих технологій

Найпоширеніші напрями застосування інструментів і сервісів на основі ШІ серед підприємців включають розробку маркетингових, SMM та комунікаційних стратегій, переклад на інші мови, комунікацію з клієнтами у цифрових каналах, генерування зображень та написання текстів.

Ключові потреби та фокус на експорт

Серед основних викликів, які відзначають українські підприємці — необхідність фінансування для розвитку бізнесу, а також брак замовлень та ринків збуту. Крім того, кожен п’ятий респондент вказує на брак персоналу.

Попри поточні виклики, українські МСБ проявляють гнучкість та шукають способи підтримки й розбудови своєї справи. Так, 27% підприємців брали участь у грантових програмах від держави чи інших організацій.

Одним з головних способів масштабування українські підприємці називають розвиток експорту. Кожен шостий респондент (16%) вже продає свої товари або послуги за кордон, а ще 40% планують виходити на закордонні ринки.

Найбільш популярними країнами для експорту стали Польща (32%), Німеччина (22%), США (16%), Литва й Італія (по 13%).

Примітно, що 88% підприємців, які ведуть бізнес як на внутрішньому, так і на іноземних ринках, за останній рік помітили збільшення попиту серед українців на продукцію українських виробників.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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