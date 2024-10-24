Підвищення військового збору: чи може банк стягнути його з вкладника заднім числом

У нашому податковому законодавстві склалася унікальна ситуація: ресурсний законопроєкт (1146-д) запроваджує підвищення військового збору з 1 жовтня. Але сам документ ще не підписаний Президентом, а роз'яснень від ДПС немає. Як бути ФОПам, роботодавцям та власникам вкладів, які в цей період мають сплатити податки, виплатити зарплату та забрати вклади, розповідає адвокат ЮК «Приходько і партнери» Юлія Панасюк.

Насамперед важливо відзначити, що принцип ретроспективності в податковому праві, зазвичай, не допускається. Це означає, що нові податкові норми не можуть застосовуватися до операцій, які вже відбулися до набрання чинності новим законом.

ФОПи: на що звернути увагу тим, хто подає звітність щомісяця

Якщо податкова звітність для ФОПів запроваджується щомісячно, виникає питання, як перекрити період до запровадження нових правил, щоб не виникло «заднього числа». Для цього ФОПи повинні подати уточнену декларацію за попередні періоди.

Це дозволить коректно врахувати всі доходи і податкові зобов’язання, відповідно до нових вимог. Такі уточнення робляться через подання виправленої звітності з відображенням належних показників, а також, у разі потреби, доплату податків або внесків.

Що робити з нарахуванням зарплати

Питання нарахування заробітної плати та розрахунків із працівниками в умовах невизначеності з податковими змінами є актуальним для багатьох роботодавців.

Особливо проблемним стає процес звільнення працівників, оскільки їх потрібно своєчасно розрахувати, але наразі є невизначеність у тому, як правильно утримати податки, якщо зміни в податковому законодавстві ще не набрали чинності або перебувають на етапі обговорення.

Коли працівник звільняється, роботодавець повинен вчасно нарахувати і виплатити заробітну плату, включаючи компенсацію за невикористану відпустку, інші виплати (якщо вони передбачені), а також утримати належні податки — податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (1,5%). Проблема виникає тоді, коли плануються зміни у податкових ставках або механізмах утримання, але на момент розрахунку з працівником ці норми ще не набрали чинності, або є невизначеність, чи будуть вони застосовані ретроспективно.

У ситуації, коли податкові зміни ще не набули чинності, роботодавець повинен дотримуватися чинного законодавства на момент нарахування заробітної плати та податків. Будь-які зміни в податкових ставках не можуть бути застосовані заднім числом без відповідного нормативного механізму, і працівник, який звільняється у період невизначеності, повинен бути розрахований за поточними правилами.

Що робити роботодавцям у таких ситуаціях?

1. Консультації з податковими органами: Якщо є невизначеність щодо майбутніх змін, роботодавцям варто звертатися за роз’ясненнями до податкових органів або своїх податкових консультантів, щоб уникнути порушень та можливих штрафних санкцій.

2. Оформлення всіх нарахувань за чинними правилами: Важливо нараховувати та виплачувати заробітну плату за актуальними на момент розрахунку ставками. Якщо в майбутньому будуть запроваджені нові вимоги, вони мають застосовуватися до нових виплат або через додаткову звітність.

3. Врахування можливих змін: Роботодавцям варто бути готовими до можливих коригувань податкових платежів у майбутньому, але наразі будь-які зміни, що стосуються вже виплаченої заробітної плати, можуть бути реалізовані лише за наявності чітких нормативних актів.

Як діяти роботодавцю в умовах невизначеності?

1. Дотримання чинного законодавства: Роботодавець зобов’язаний нараховувати та виплачувати заробітну плату і всі відповідні податки, за правилами, які діють на момент виплати. Якщо податкові зміни ще не набрали чинності, всі нарахування повинні здійснюватися, відповідно до чинних ставок.

2. Неможливість застосування «заднім числом»: Якщо зміни в податковому законодавстві передбачають підвищення ставок або запровадження нових механізмів оподаткування, вони не можуть застосовуватися до заробітної плати, яка вже була нарахована і виплачена. Тобто працівника, якого звільняють в перехідний період, потрібно розрахувати за чинними на момент виплати правилами.

3. Можливі зміни в майбутньому: Якщо законодавець приймає рішення про ретроспективне застосування нових ставок податків, податкова може вимагати від роботодавців або працівників донарахувати податкову різницю через додаткову звітність. Проте наразі такі дії не можуть бути передбачені або виконані роботодавцем самостійно.

На що звернути увагу власникам вкладів

Вкладники, які отримують дохід із депозитів, можуть стикнутися з питанням щодо сплати підвищеного податку чи військового збору після змін у законодавстві. Проблема виникає у випадках, коли термін дії депозиту закінчується в період із 1 жовтня до моменту набрання чинності новим законом. Як діяти в такій ситуації?

Якщо новий закон вимагає ретроспективного оподаткування, тобто зобов’язує утримати податки за новими, підвищеними ставками заднім числом, банк не матиме автоматичних механізмів для стягнення податкової різниці з клієнта, який уже забрав свій вклад.

Законодавство не передбачає можливості зворотного коригування доходів, які вже були виплачені. Тобто банківські установи не зможуть автоматично стягнути податкову різницю з клієнтів, які вже отримали свої депозити. Отже, банк, як податковий агент, не має можливості «заднім числом» утримати податки, якщо закон не передбачає конкретних юридичних інструментів для такого коригування.

У такому випадку відповідальність за сплату податкової різниці перекладається на самого клієнта. Після запровадження нових ставок податкова інспекція може звернутися до вкладника з вимогою подати уточнену декларацію та сплатити різницю між старими і новими податковими ставками. Це може бути реалізовано через механізм донарахування податків або через податкову перевірку.

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Вкладники, які не були проінформовані про можливі зміни податкового законодавства, можуть опинитися у складній ситуації, коли їм необхідно сплачувати податкову різницю постфактум, що викличе додаткові труднощі і незручності. Клієнт зобов’язаний буде самостійно провести розрахунки і сплатити необхідну суму через подання декларації або інші механізми, визначені податковими органами.