Збільшення військового збору вплине на дохідність депозитів, але не зменшить кількості вкладників — банкір

Збільшення військового збору з 1,5% до 5% призведе до зростання загального податкового навантаження з депозитних доходів до 23% (окрім доходу з депозитів військовослужбовців і прирівняних до них категорій громадян, для яких ставка ВЗ залишиться на рівні 1,5%), однак цей факт не вплине на кількість нових вкладників. Про це заявив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку Дмитро Замотаєв.

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Що буде з депозитами

За його твердженням, зменшення прибутковості навряд чи істотно вплине на активність громадян, що ухвалили для себе рішення розмістити кошти у банках.

По-перше, посилення інфляційного тиску змушує багатьох шукати надійні механізми для збереження коштів (для 70% громадян, що мають «вільні» кошти, вважають для себе пріоритетним розміщення їх саме на депозитах), а по-друге, наразі достатній вибір депозитних програм на різний термін, що дає змогу «підлаштувати» потреби конкретної людини під наявні вклади.

«Дискусії про перегляд податків і зокрема військового збору точаться від початку року, і лише протягом останніх 1,5 місяця „балачки“ та „розмірковування“ набули чітких обрисів. І за цей час майже третина дзвінків до колцентру банку стосувалася питань, як може знизитися прибуток і які депозитні програми дають можливість отримати найбільшу дохідність. Тобто до такого зменшення прибутку громадяни цілком готові й зміни в оподаткуванні не стали для них сенсацією», — зауважив експерт.

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Фахівець акцентував, що влітку багато хто з потенційних вкладників вирішив взяти паузу, уважно спостерігаючи за змінами валютних курсів, за темпами інфляції. Саме тому порівняно з січнем-квітнем в літній період кількість нових вкладів практично не змінювалась.

Проте вже на початку осені, як твердить Замотаєв, фіксується зміна поведінки громадян — поновилося зацікавлення в основному до ультракоротких (3−6 міс.) та довготривалих вкладів (з 1 року до 2,5 років).

«Повернення зацікавленості громадян до розміщення коштів на ультракоротких вкладах пояснюється тим, що більша частина вкладників намагається „перестрахуватися“ в переддень нової зими та її досі „незнаних“ енергетичних наслідків, а також наявними побоюваннями за „долю“ гривні», — повідомив експерт.

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