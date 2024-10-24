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24 жовтня 2024, 10:45

Збільшення військового збору вплине на дохідність депозитів, але не зменшить кількості вкладників — банкір

Збільшення військового збору з 1,5% до 5% призведе до зростання загального податкового навантаження з депозитних доходів до 23% (окрім доходу з депозитів військовослужбовців і прирівняних до них категорій громадян, для яких ставка ВЗ залишиться на рівні 1,5%), однак цей факт не вплине на кількість нових вкладників. Про це заявив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку Дмитро Замотаєв.

Збільшення військового збору з 1,5% до 5% призведе до зростання загального податкового навантаження з депозитних доходів до 23% (окрім доходу з депозитів військовослужбовців і прирівняних до них категорій громадян, для яких ставка ВЗ залишиться на рівні 1,5%), однак цей факт не вплине на кількість нових вкладників.
Фото: depositphotos

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Що буде з депозитами

За його твердженням, зменшення прибутковості навряд чи істотно вплине на активність громадян, що ухвалили для себе рішення розмістити кошти у банках.

По-перше, посилення інфляційного тиску змушує багатьох шукати надійні механізми для збереження коштів (для 70% громадян, що мають «вільні» кошти, вважають для себе пріоритетним розміщення їх саме на депозитах), а по-друге, наразі достатній вибір депозитних програм на різний термін, що дає змогу «підлаштувати» потреби конкретної людини під наявні вклади.

«Дискусії про перегляд податків і зокрема військового збору точаться від початку року, і лише протягом останніх 1,5 місяця „балачки“ та „розмірковування“ набули чітких обрисів. І за цей час майже третина дзвінків до колцентру банку стосувалася питань, як може знизитися прибуток і які депозитні програми дають можливість отримати найбільшу дохідність. Тобто до такого зменшення прибутку громадяни цілком готові й зміни в оподаткуванні не стали для них сенсацією», — зауважив експерт.

Читайте: Великі банки активно ріжуть дохідність валютних депозитів

Фахівець акцентував, що влітку багато хто з потенційних вкладників вирішив взяти паузу, уважно спостерігаючи за змінами валютних курсів, за темпами інфляції. Саме тому порівняно з січнем-квітнем в літній період кількість нових вкладів практично не змінювалась.

Проте вже на початку осені, як твердить Замотаєв, фіксується зміна поведінки громадян — поновилося зацікавлення в основному до ультракоротких (3−6 міс.) та довготривалих вкладів (з 1 року до 2,5 років).

«Повернення зацікавленості громадян до розміщення коштів на ультракоротких вкладах пояснюється тим, що більша частина вкладників намагається „перестрахуватися“ в переддень нової зими та її досі „незнаних“ енергетичних наслідків, а також наявними побоюваннями за „долю“ гривні», — повідомив експерт.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+35
Kharakternyk
Kharakternyk
24 жовтня 2024, 10:55
#
Це вже невиліковно.
+
+23
Я_ __
Я_ __
24 жовтня 2024, 10:55
#
«однак цей факт не вплине на кількість нових вкладників»

На жаль так, бо в нас люди ліниві у всьому, що стосується інвестицій, тому більшість людей досі вважає депозити і овдп «прибутковими інвестиціями» :)

Але люди котрі давно в темі і розбираються в цьому — не будуть залишати кошти на депозитах, сорі, але віддавати казнокрадам на «дороги» і «стадіони» 23% = бути дурним інвестором))0)
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
24 жовтня 2024, 11:26
#
Ви середній розмір депозиту бачили?

Для більшості депозит це не інвестиція — для інвестування потрібно на порядок більше, це щось типу «копілки»…
+
+8
Я_ __
Я_ __
24 жовтня 2024, 11:04
#
«які депозитні програми дають можливість отримати найбільшу дохідність»

Очевидно що на строкові депозити на 1−2 роки без можливості розірвання депозиту будуть «кращі» відсотки в порівнянні з усіма іншими варіантами. Тільки в період нестабільності в усьому світі, облікові ставки постійно змінюються, відтак сьогоднішні 15% на депозиті або ~16−17% з овдп сьогодні можуть здаватися «гарною ідеєю», але якщо, а швидше коли, через пів року ставки підуть вверх і будуть понад 20%, то це вже може перетворитися на збиткову фінансову пастку, тому той хто при здоровому глузді в таку парашу не вкладає свої кошти, бо 15−17% в гривні зараз в умовах війни — це ні про що, особливо на фоні того, що з цих 15−17% ви сплатити 23% в будь-якому випадку, або вам заблокують рахунки в банку (достатньо почитати як часто це відбувається з причинами і без на цьому ж форумі)), або Україна оголосить про реструктуризацію, як це було з ЗОВНІШІМИ зобов`язаннями України про євробондам де суми в рази вищі ніж по внутрішнім зобов`язанням за овдп, тому це як сидіти на пороховій бочці і облившись паливом, тримати в одній руці пляшку нітрогліцирину і закурюючи сигару сподіватися, що все буде добре і нічого не трапиться :)
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