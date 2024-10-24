Збільшення військового збору з 1,5% до 5% призведе до зростання загального податкового навантаження з депозитних доходів до 23% (окрім доходу з депозитів військовослужбовців і прирівняних до них категорій громадян, для яких ставка ВЗ залишиться на рівні 1,5%), однак цей факт не вплине на кількість нових вкладників. Про це заявив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку Дмитро Замотаєв.
Збільшення військового збору вплине на дохідність депозитів, але не зменшить кількості вкладників — банкір
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Що буде з депозитами
За його твердженням, зменшення прибутковості навряд чи істотно вплине на активність громадян, що ухвалили для себе рішення розмістити кошти у банках.
По-перше, посилення інфляційного тиску змушує багатьох шукати надійні механізми для збереження коштів (для 70% громадян, що мають «вільні» кошти, вважають для себе пріоритетним розміщення їх саме на депозитах), а по-друге, наразі достатній вибір депозитних програм на різний термін, що дає змогу «підлаштувати» потреби конкретної людини під наявні вклади.
«Дискусії про перегляд податків і зокрема військового збору точаться від початку року, і лише протягом останніх 1,5 місяця „балачки“ та „розмірковування“ набули чітких обрисів. І за цей час майже третина дзвінків до колцентру банку стосувалася питань, як може знизитися прибуток і які депозитні програми дають можливість отримати найбільшу дохідність. Тобто до такого зменшення прибутку громадяни цілком готові й зміни в оподаткуванні не стали для них сенсацією», — зауважив експерт.
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Фахівець акцентував, що влітку багато хто з потенційних вкладників вирішив взяти паузу, уважно спостерігаючи за змінами валютних курсів, за темпами інфляції. Саме тому порівняно з січнем-квітнем в літній період кількість нових вкладів практично не змінювалась.
Проте вже на початку осені, як твердить Замотаєв, фіксується зміна поведінки громадян — поновилося зацікавлення в основному до ультракоротких (3−6 міс.) та довготривалих вкладів (з 1 року до 2,5 років).
«Повернення зацікавленості громадян до розміщення коштів на ультракоротких вкладах пояснюється тим, що більша частина вкладників намагається „перестрахуватися“ в переддень нової зими та її досі „незнаних“ енергетичних наслідків, а також наявними побоюваннями за „долю“ гривні», — повідомив експерт.
Коментарі - 4
На жаль так, бо в нас люди ліниві у всьому, що стосується інвестицій, тому більшість людей досі вважає депозити і овдп «прибутковими інвестиціями» :)
Але люди котрі давно в темі і розбираються в цьому — не будуть залишати кошти на депозитах, сорі, але віддавати казнокрадам на «дороги» і «стадіони» 23% = бути дурним інвестором))0)
Для більшості депозит це не інвестиція — для інвестування потрібно на порядок більше, це щось типу «копілки»…
Очевидно що на строкові депозити на 1−2 роки без можливості розірвання депозиту будуть «кращі» відсотки в порівнянні з усіма іншими варіантами. Тільки в період нестабільності в усьому світі, облікові ставки постійно змінюються, відтак сьогоднішні 15% на депозиті або ~16−17% з овдп сьогодні можуть здаватися «гарною ідеєю», але якщо, а швидше коли, через пів року ставки підуть вверх і будуть понад 20%, то це вже може перетворитися на збиткову фінансову пастку, тому той хто при здоровому глузді в таку парашу не вкладає свої кошти, бо 15−17% в гривні зараз в умовах війни — це ні про що, особливо на фоні того, що з цих 15−17% ви сплатити 23% в будь-якому випадку, або вам заблокують рахунки в банку (достатньо почитати як часто це відбувається з причинами і без на цьому ж форумі)), або Україна оголосить про реструктуризацію, як це було з ЗОВНІШІМИ зобов`язаннями України про євробондам де суми в рази вищі ніж по внутрішнім зобов`язанням за овдп, тому це як сидіти на пороховій бочці і облившись паливом, тримати в одній руці пляшку нітрогліцирину і закурюючи сигару сподіватися, що все буде добре і нічого не трапиться :)