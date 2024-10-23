НБУ змінить обсяг ліцензій страховику та семи небанківським фінустановам

Національний банк прийняв рішення змінити обсяг ліцензії страховику та семи небанківським фінансовим установам, анулювати ліцензії двом небанківським фінансовим установам, включити одного брокера до реєстру страхових та перестрахових брокерів . Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Зміна обсягу ліцензії страховику

Нацбанк на підставі власної заяви ПАТ «Українська Аграрно-Страхова Компанія» (УАСК) надав погодження на:

звуження обсягу ліцензії на здійснення діяльності із страхування — виключення з ліцензії (звуження обсягу ліцензії) права на здійснення діяльності з прямого страхування за класом страхування 13 «Страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)» та вхідного перестрахування за всіма класами страхування (ризиками в межах таких класів), які включені до ліцензії;

розширення обсягу ліцензії на здійснення діяльності із страхування — включення до ліцензії (розширення обсягу ліцензії) права на здійснення діяльності з прямого страхування за класом страхування 13 «Страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)» за ризиком страхування іншої відповідальності перед третіми особами, ніж відповідальність оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, з обмеженнями та особливостями, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.

Відповідно до звітності УАСК станом на 1 липня 2024 году страховий портфель компанії в основному формувався за рахунок платежів із КАСКО — 48%, здоров’я та медичного страхування — 34%, майна (крім страхування сільськогосподарської продукції) — 17%.

Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 2 841 тис. грн, сформовані страхові резерви — 7 355 тис. грн. За перше півріччя 2024 року страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 3 291 тис. грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,01%.

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Зміни обсягу ліцензій фінансовим компаніям

На підставі власних заяв надано погодження зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансовим компаніям:

ТОВ «Альтафінанс», ТОВ «ФК «Форінт», ТОВ «ФК «Стармій», ТОВ «ФК «Хуткопей», ТОВ «ФК «Гаронна» — виключення з таких ліцензій фінансової послуги фінансовий лізинг;

ТОВ «Родео Капітал» — виключення послуги з надання гарантій;

ТОВ «ФК «Фінексперт» — виключення таких послуг, як: фінансовий лізинг, факторинг.

Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «Альтафінанс», ТОВ «ФК «Форінт», ТОВ «ФК «Стармій», ТОВ «ФК «Хуткопей», ТОВ «ФК «Гаронна», ТОВ «Родео Капітал» матимуть право здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як: надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.

ТОВ «ФК «Фінексперт» матиме право здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як: надання коштів та банківських металів у кредит.

Анулювання ліцензій двом фінансовим компаніям

На підставі власних заяв:

ТОВ «КУ «Ролмен» анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ «ФК «Аксіома» анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як факторинг.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), ТОВ «КУ «Ролмен» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із анулюванням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Водночас ТОВ «ФК «Аксіома» залишається внесеним до Державного реєстру фінансових установ та має право здійснювати валютні операції щодо торгівлі валютними цінностями в готівковій формі на підставі відповідної ліцензії.

Включення страхового брокера до реєстру

Національний банк включив до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів ТОВ «Страховий Брокер «Смартпрогрес».

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 18 жовтня 2024 року.