З початку року в Україні закрили 85 відділень

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Закриття відділень

Крім того, 874 відділення банків перебувають у статусі «тимчасово призупинених».

Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку — 1 163. Крім того, роботу 614 відділень банку тимчасово призупинено.

Державний Приватбанк знаходиться на другому місці — 1 113 відділень. Ще 70 тимчасово припинено.

Далі з великим відривом йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (330), приватний ПУМБ (223) та банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (220).

Станом 1 жовтня в Україні працювало 62 банки.

Нагадаємо

Станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 5138 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 198.