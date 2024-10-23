Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні налічувалося 5053 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 85. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Нацбанку.
23 жовтня 2024, 17:40
З початку року в Україні закрили 85 відділень
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Закриття відділень
Крім того, 874 відділення банків перебувають у статусі «тимчасово призупинених».
Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку — 1 163. Крім того, роботу 614 відділень банку тимчасово призупинено.
Державний Приватбанк знаходиться на другому місці — 1 113 відділень. Ще 70 тимчасово припинено.
Далі з великим відривом йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (330), приватний ПУМБ (223) та банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (220).
Станом 1 жовтня в Україні працювало 62 банки.
Нагадаємо
Станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 5138 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 198.
Джерело: Мінфін
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