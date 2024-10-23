«Клуб білого бізнесу»: Мінфін запровадив перелік доброчесних платників податків

Міністерство фінансів затвердило Порядок формування та оприлюднення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Про це йдеться у повідомленні міністерства.

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Що це значить

Це є важливим кроком до реформування податкової системи України та покращення бізнес-клімату, що сприятиме підвищенню довіри як з боку бізнесу, так і суспільства.

До переліку платників з високим рівнем дотримання законодавства буде включено юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, резидентів «Дія.Сіty», які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимогам до рівня сплати податків, рівня нарахування заробітної плати тощо).

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Які переваги отримає бізнес

Включення у такий перелік стане стимулом для усіх платників податків дотримуватися вимог податкового законодавства, оскільки такі платники отримуватимуть певні переваги у податковому адмініструванні на час воєнного стану:

мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок з метою бюджетного відшкодування;

скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема, із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

Перелік платників буде оприлюднено на офіційному вебсайті Державної податкової служби України на 15 робочий день з дня його затвердження. Формування та затвердження Переліку платників здійснюватиметься ДПС не пізніше останнього робочого дня березня, травня, серпня та листопада. Якщо платник податку подав повідомлення про відмову в оприлюдненні даних, ДПС може не оприлюднювати в переліку інформацію про нього.

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Платника податків буде виключено з вказаного переліку, якщо контролюючий орган виявить факт наявності: громадянства держави рф у платника податків або його учасників, кінцевих бенефіціарних власників платника податків осіб, місцем проживання яких є рф, рішень про застосування спеціальних економічних санкцій тощо.

Нагадаємо

1 жовтня набрав чинності закон (№ 11084), який передбачає створення та ведення переліку підприємств із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Цей перелік неофіційно називають «клубом білого бізнесу».