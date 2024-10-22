Bybit Card відкриває реєстрацію в нових регіонах, пропонуючи бонус за реєстрацію

Bybit , друга в світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, розширює глобальну присутність Bybit Card у співпраці з S1LKPAY, міжнародним постачальником платіжних рішень. Наразі відкрита попередня реєстрація з бонусом у розмірі $10 на додаток до численних переваг Bybit Card для перших 1,000 заявників.

Картка Bybit, яка є основним інструментом для криптовалютних розрахунків для користувачів криптовалют по всьому світу, знаходиться на стадії розширення. Зараз вона охоплює ринки Аргентини, Бразилії та Нідерландів і користується довірою завдяки надійній безпеці, відмінній підтримці клієнтів, зручному та вигідному користуванню, а також простоті доступу до мережі Mastercard.

Остання розробка здійснюється компанією Bybit Limited, яка регулюється АФН Астани, і знаменує собою перший випуск брендованої картки Bybit Limited (АФН) у співпраці з S1LKPAY, сертифікованим головним членом платіжної мережі Mastercard і постачальником банківських послуг як послуги (BaaS) і карток як послуги (CaaS), для підтримки випуску та інтеграції функцій оплати в додатку для передплаченої картки Bybit Mastercard.

«Минулий рік відзначився значним зростанням популярності картки Bybit, і ми раді, що можемо обслуговувати більше регіонів і користувачів від ЄЕЗ до Південної Америки, поєднуючи їх криптовалютні статки з платіжними потребами. Витрачати і примножувати криптовалюту ще ніколи не було так просто з Bybit, а тепер це ще й з бонусом до офіційного запуску», — сказала Джоан Хан, директор з продажу та маркетингу в Bybit.

«Ми раді оголосити про запуск першої криптовалютної передплаченої картки в регіоні та співпрацювати з Bybit, пропонуючи це довгоочікуване рішення на наступному етапі розвитку карткової системи. Партнерство надає власникам криптовалют безперешкодний доступ до мережі Mastercard в будь-який час і в будь-якому місці», — сказав Гані Узбеков, засновник і генеральний директор S1LKPAY.

Пропонуючи безперешкодний досвід для користувачів з цифровими активами в портфелі, Bybit Card допомагає зробити витрати на криптовалюту і щоденне споживання більш плавними. Вона також може похвалитися зрозумілими і низькими комісіями, щедрими винагородами до 10% кешбеку і 8% APY, а також широким спектром підтримуваних токенів. Мейнстрімінг криптовалют включає в себе не тільки криптовалюту як клас інвестиційних активів, але й роздрібне використання та прийом токенів до оплати. Bybit прагне вдосконалювати свої продукти, щоб сприяти прийняттю цифрових активів серед повсякденних користувачів.

Bybit запрошує користувачів отримати картку Bybit і користуватися всіма її перевагами: Попередньо зареєструйтесь для отримання картки Bybit

#Bybit / #TheCryptoArk

Про Bybit

Bybit — друга у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, яка обслуговує понад 50 мільйонів користувачів. Заснована у 2018 році, Bybit надає професійну платформу, де криптоінвестори та трейдери можуть знайти надшвидкий механізм підбору, обслуговування клієнтів 24/7 та багатомовну підтримку спільноти. Bybit є гордим партнером чинних чемпіонів «Формули-1» — команди Oracle Red Bull Racing.

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Про Mastercard

Mastercard (NYSE: MA) — глобальна технологічна компанія у сфері платіжних послуг. Наша місія полягає у створенні інклюзивної цифрової економіки, яка приносить користь усім і скрізь, роблячи транзакції безпечними, простими, розумними та доступними. Використовуючи захищені дані та мережі, партнерство та пристрасть, наші інновації та рішення допомагають приватним особам, фінансовим установам, урядам та бізнесу реалізувати свій найбільший потенціал. Наш коефіцієнт доброчесності, або DQ, визначає нашу культуру та все, що ми робимо всередині та поза межами компанії. Маючи зв'язки в більш ніж 210 країнах і територіях, ми будуємо стійкий світ, який відкриває безцінні можливості для всіх.