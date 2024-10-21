UBS продає свої 50% акцій Swisscard фінкомпанії American Express

Найбільший швейцарський банк UBS продовжує реструктуризацію активів Credit Suisse. Про це пише Reuters.

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Власником 50% акцій компанії Swisscard, що спеціалізується на випуску кредитних карток, стане American Express. Після угоди American Express стане єдиним власником Swisscard, адже компанія вже володіє іншою частиною акцій.

За умовами угоди, клієнти Credit Suisse, які користувалися послугами Swisscard, перейдуть на існуючу платформу кредитних карток UBS. Фінансові домовленості не розголошуються.

Swisscard продовжить випускати всі картки за ліцензіями American Express,Mastercard і Visa, а також продовжить вести бізнес American Express у Швейцарії.

За словами представників компанії, це не матиме жодного впливу на власників цих карток, торговців або партнерів найближчим часом.

В UBS заявили, що випуск кредитних карток у Швейцарії через Swisscard не «відповідає існуючій операційній структурі та стратегічним пріоритетам UBS як правонаступника Credit Suisse».