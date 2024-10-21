Чому Bank of America вважає золото останнім захисним активом

Bank of America вважає, що трейдерам та центральним банкам варто збільшити частку золота. Стратеги стверджують, що казначейські облігації стикаються з ризиками, оскільки рівень держборгу США стрімко зростає. Як повідомляє Business Insider, аналітики прогнозують, що до кінця наступного року ціна на золото досягне $3 000 за унцію.

На думку експертів Bank of America, золото стає все привабливішим активом, оскільки інші традиційні захисні активи стикаються зі зростаючими ризиками.

Фахівці рекомендують інвесторам, включаючи центральні банки, звернути увагу на дорогоцінний метал, який, на їхню думку, може стати засобом захисту від інфляції та знецінення боргу, спричиненого зростанням державних запозичень.

«Золото, судячи з усього, залишається останнім активом, який може служити захистом від ризиків, що спонукає трейдерів, включаючи центральні банки, збільшувати свої інвестиції в нього», — йдеться в опублікованому в середу коментарі експертів.

Вони пояснюють, що, з огляду на очікуване подальше зростання боргу США, постачання казначейських облігацій можуть зіткнутися з ризиками. Водночас вищі відсоткові платежі у відсотках від ВВП зроблять золото привабливим активом найближчими роками.

Зростання витрат не обмежується лише США. Аналітик зазначає, що Міжнародний валютний фонд прогнозує, що нові витрати можуть становити 7−8% світового ВВП щорічно до 2030 року.

«Зрештою, щось має статися: якщо ринки не захочуть поглинати весь борг, і волатильність зросте, золото може стати активом, якому віддаватимуть перевагу. Центральні банки, зокрема, могли б ще більше диверсифікувати свої валютні резерви», — пишуть аналітики.

На думку аналітиків, оскільки жоден із кандидатів на майбутніх виборах президента США не приділяє першочергової уваги фіскальній дисципліні та скороченню витрат, очікується, що державний борг досягне рекордно високого рівня щодо економіки протягом наступних трьох років.

Вони також зазначають, що це призведе до збільшення відсоткових платежів, як частки ВВП, що зробить золото привабливим активом на тлі побоювань, що ринки не зможуть поглинути новий борг.

«Дійсно, з огляду на стурбованість, що зберігається, з приводу потреб США у фінансуванні та їх впливу на ринок казначейських облігацій США, жовтий метал може стати основним активом-притулком, що сприймається», — підкреслюють аналітики.

Аналітики підтвердили свій прогноз про те, що до кінця наступного року ціна на золото досягне $3 тис. за унцію, що передбачає потенціал зростання на 11%.

Оптимізм аналітиків щодо металу пов'язаний зі зростаючим занепокоєнням щодо зростання витрат і заборгованості у всьому світі.

Останні тижні інвестори все частіше звертають увагу на золото, оскільки Федеральна резервна система розпочала цикл пом'якшення грошово-кредитної політики, знизивши відсоткову ставку на 50 базисних пунктів минулого місяця, що призвело до зростання ціни на золото приблизно на 4,3% за останній місяць.

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Центральні банки у всьому світі також збільшили частку золота у своїх резервах. За даними аналітиків Bank of America, зараз золото становить 10% резервів центральних банків, тоді як десять років тому цей показник становив лише 3%.