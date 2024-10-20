monobank частково відмовляється від карток Mastercard і просить перейти на Visa

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 жовтня 2024, 14:12

monobank частково відмовляється від карток Mastercard і просить перейти на Visa

У monobank деякі власники карток Mastercard отримали сповіщення про необхідність замінити картку на Visa до кінця 2024 року, адже потім вона перестане працювати. Про це повідомляє AIN.

У monobank деякі власники карток Mastercard отримали сповіщення про необхідність замінити картку на Visa до кінця 2024 року, адже потім вона перестане працювати.
Фото: monobank

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зміни пояснюють тим, що міжбанківська комісія знизилася з 1,6% до 0,7%, а податок на прибуток підвищився з 18% до 50%.

Офіційно monobank про це не повідомляв. У техпідтримці mono повідомили, що VISA запропонувала компанії більш вигідні умови роботи на наступні п’ять років, які дозволять «зберегти поточні стандарти якості обслуговування».

Тому зараз monobank пропонує деяким клієнтам перейти на картки VISA, але це не стосується власників преміальних карток — «залізних» та «платинових».

За перевипуск чорної картки обіцяють нарахувати 100 грн кешбеку, а гроші з рахунку автоматично перевести на новий.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у понеділок, 21 жовтня, у monobank відбудеться реліз маркетплейсу — market by mono. У маркеті буде продаватися електронна техніка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+7
Три літри
Три літри
20 жовтня 2024, 14:35
#
Дивно, в монохейтерів вихідний, чи що?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 жовтня 2024, 15:23
#
Монобанк предлагает делать такую замену не всем клиентам, а меньшенству.

Кстати, уже писал на эту тему, цитирую:
19 жовтня 2024, 16:29
# Строки перевипуску картки не відповідають дійсності
Маю до кредитного рахунку Монобанку дві картки різних МПС,
тому нічого перевипускати не планую…
+
0
Три літри
Три літри
20 жовтня 2024, 15:25
#
Монобанк предлагает делать такую замену не всем клиентам, а меньшенству.


Коли це зупиняло монохейтерів? Вони і пишуть свої пасквілі найчастіше під чужими відгуками.
+
0
Bookkeeper
Bookkeeper
20 жовтня 2024, 16:42
#
«В 2025 нужно что-то менять «-сказал г-н Гороховский и поменял платежную систему.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Igorfisher и 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами