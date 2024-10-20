monobank частково відмовляється від карток Mastercard і просить перейти на Visa

У monobank деякі власники карток Mastercard отримали сповіщення про необхідність замінити картку на Visa до кінця 2024 року, адже потім вона перестане працювати. Про це повідомляє AIN.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зміни пояснюють тим, що міжбанківська комісія знизилася з 1,6% до 0,7%, а податок на прибуток підвищився з 18% до 50%.

Офіційно monobank про це не повідомляв. У техпідтримці mono повідомили, що VISA запропонувала компанії більш вигідні умови роботи на наступні п’ять років, які дозволять «зберегти поточні стандарти якості обслуговування».

Тому зараз monobank пропонує деяким клієнтам перейти на картки VISA, але це не стосується власників преміальних карток — «залізних» та «платинових».

За перевипуск чорної картки обіцяють нарахувати 100 грн кешбеку, а гроші з рахунку автоматично перевести на новий.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у понеділок, 21 жовтня, у monobank відбудеться реліз маркетплейсу — market by mono. У маркеті буде продаватися електронна техніка.