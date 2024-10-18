monobank запускає маркетплейс

У понеділок, 21 жовтня, у monobank відбудеться реліз маркетплейсу — market by mono. У маркеті буде продаватися електронна техніка. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський .

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За його словами усі товари на маркеті можна буде купити за програмою «Покупка частинами».

«Партнери отримають абсолютно безпрецедентні тарифи від 3 до 5 разів нижчі, ніж у конкурентів», — заявив Гороховський.

На старті будуть представлені три категорії:

гаджети,

смарт-електроніка,

комп'ютерна техніка.

«Згодом додамо і все інше», — зазначив співзасновник monobank.

Першими партнерами, чиї товари будуть пропонувати на маркетплейсі, стали — Moyo, КТС, Click.

Гороховський зазначив, що це перша спроба зробити щось особливе в e-commerce і тому не варто відразу суворо оцінювати — попереду довгий і складний шлях.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що monobank презентував нову послугу — «Групові витрати», яка дає змогу розділити чек між кількома людьми.