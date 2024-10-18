monobank запускає маркетплейс

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 жовтня 2024, 10:01

monobank запускає маркетплейс

У понеділок, 21 жовтня, у monobank відбудеться реліз маркетплейсу — market by mono. У маркеті буде продаватися електронна техніка. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

У понеділок, 21 жовтня, у monobank відбудеться реліз маркетплейсу — market by mono.
Фото: monobank

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами усі товари на маркеті можна буде купити за програмою «Покупка частинами».

«Партнери отримають абсолютно безпрецедентні тарифи від 3 до 5 разів нижчі, ніж у конкурентів», — заявив Гороховський.

На старті будуть представлені три категорії:

  • гаджети,
  • смарт-електроніка,
  • комп'ютерна техніка.

«Згодом додамо і все інше», — зазначив співзасновник monobank.

Першими партнерами, чиї товари будуть пропонувати на маркетплейсі, стали — Moyo, КТС, Click.

Гороховський зазначив, що це перша спроба зробити щось особливе в e-commerce і тому не варто відразу суворо оцінювати — попереду довгий і складний шлях.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що monobank презентував нову послугу — «Групові витрати», яка дає змогу розділити чек між кількома людьми.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Riojas
Riojas
18 жовтня 2024, 10:15
#
Моно победил приват и сам стал приватом… К сожалению, реальные инновации остались где-то в районе моно-инвест
+
0
Я_ __
Я_ __
18 жовтня 2024, 10:25
#
Riojas

Ну Моноінвест закрили через придуркувати РНБО, через котре люди в тому ж Фрідом Фінанс Україна зазнали збитків, тож це не пряма помилка Моно.

А так, вони розвиваются, щось додають, на кштал як бізнес Нової пошти переріс в Групу Nova.
+
0
shevchouk
shevchouk
18 жовтня 2024, 11:40
#
50% податку на дохідність банків дають про себе знати. Моно шукають альтернативні способи доходу.
+
0
Strain
Strain
18 жовтня 2024, 12:09
#
А вы думаете в современном ритейле есть прибыль? Там маржа уже ниже 10%
Реального роста зарплат нет уже год.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають GuitarHero, Lubomur и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами