У понеділок, 21 жовтня, у monobank відбудеться реліз маркетплейсу — market by mono. У маркеті буде продаватися електронна техніка. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
monobank запускає маркетплейс
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За його словами усі товари на маркеті можна буде купити за програмою «Покупка частинами».
«Партнери отримають абсолютно безпрецедентні тарифи від 3 до 5 разів нижчі, ніж у конкурентів», — заявив Гороховський.
На старті будуть представлені три категорії:
- гаджети,
- смарт-електроніка,
- комп'ютерна техніка.
«Згодом додамо і все інше», — зазначив співзасновник monobank.
Першими партнерами, чиї товари будуть пропонувати на маркетплейсі, стали — Moyo, КТС, Click.
Гороховський зазначив, що це перша спроба зробити щось особливе в e-commerce і тому не варто відразу суворо оцінювати — попереду довгий і складний шлях.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що monobank презентував нову послугу — «Групові витрати», яка дає змогу розділити чек між кількома людьми.
Коментарі - 4
Ну Моноінвест закрили через придуркувати РНБО, через котре люди в тому ж Фрідом Фінанс Україна зазнали збитків, тож це не пряма помилка Моно.
А так, вони розвиваются, щось додають, на кштал як бізнес Нової пошти переріс в Групу Nova.
Реального роста зарплат нет уже год.