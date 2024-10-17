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17 жовтня 2024, 9:45

PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни

30 жовтня на PR марафоні від MMR представники топових українських компаній, таких як ПУМБ, Kormotech, Bolt, Superhumans поділяться, як за умов постійної загрози та невизначеності управляти репутацією, формувати імідж бренду та країни і підтримувати зв’язок зі своєю аудиторією.

Слово «кордон» набуло особливого значення для нас, українців. Наша спільна мрія єдина на всіх — перемога та вихід на державні кордони 1991. Водночас український бізнес вже давно й успішно вийшов за кордон. І йдеться не лише про нові ринки, а й власні можливості: раптом виявилося, що вони в нас БЕЗМЕЖНІ! Саме тому головна тема марафону цього року — комунікація без кордонів.

Найціннішими інсайтами поділяться провідні експерти у сфері PR, комунікацій та маркетингу:

  • Ксенія Сікорська — маркетинг-директорка ПУМБ;
  • Олена Дерев'янко — сo-founder Агенції PR-Service, віце-президент Української PR-Ліги, д.е.н., професор;
  • Сергій Костя — маркетинг-директор Bolt у країнах Центральної, Східної Європи та Азії;
  • Аліна Смишляк-Борода — директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech;
  • Олександра Гнатик — керівниця PR-напряму мережі магазинів EVA та EVA.UA;
  • Анастасія Левко — керівниця з розвитку бренду роботодавця Райффайзен Банк;
  • Соломія Буй — PR-директорка Superhumans
  • та ще понад 20 експертів.

Запрошуємо фахівців з комунікацій, PR, маркетингу, бренд-менеджменту, КСВ, CEO та власників бізнесу до обговорення:

  • Етика в комунікаціях під час війни: відкритість та інтереси безпеки — де провести кордон?
  • Ми з України: міжнародні PR-кампанії українських брендів — поговоримо не тільки про успіхи, але й про невдачі.
  • Таємниці міжнародних конкурсів: як підготувати свій проєкт або стати тим, хто обирає переможців.
  • Бренд у воєнний час: соціально-відповідальний PR чи експлуатація теми війни?
  • Цифрова ера, аналогове мислення: як використовувати новітні технології для мислення out of the box.

На учасників чекають:

  • комунікаційні та PR-кейси кращих українських компаній;
  • 4 панельні дискусії;
  • спілкування з представниками PR-спільноти України;
  • церемонія нагородження переможних проєктів Конкурсу PR-кейсів.

Подробиці та реєстрація за посиланням.

Слідкуйте за оновленнями на сторінці MMR у Facebook і Телеграм-каналі.

Долучайтеся до головної PR-події цього року та отримайте найкращі інструменти та уроки від топових українських компаній та агенцій.

Головний партнер — ПУМБ

Генеральний інформаційний партнер — Ми Україна+

Гостинний партнер — Unit.City

Про організатора

Ekonomika+ — бізнес/медіа бюро, до якого входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua, журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Під егідою Ekonomika+ щорічно проходить майже 20 бізнес-заходів, серед яких — PR Марафон. Захід розпочався у 2013 році і за цей час об'єднав понад 250 спікерів і 6000 гостей та зібрав 1000+ PR-кейсів.

Джерело: Мінфін
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