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15 жовтня 2024, 13:10

Sense Bank та ТОВ «Далорт» заживлять місто Бровари

10 жовтня Sense Bank підписав угоду про кредитування ТОВ «Далорт». Договір укладено строком на 5 років з відсотковою ставкою в розмірі 13,5%річних на перший рік фінансування, а починаючи з другого року фінансування плаваюча відсоткова ставка в розмірі UIRD12M + 3%.

В рамках укладеної угоди передбачено кредитування у розмірі 2,3 мільйона доларів, або понад 95 мільйонів гривень. Метою кредитування є придбання когенераційної установки потужністю 3,3 мегавата. Зазначена установка буде забезпечувати жителів міста Бровари електроенергією та теплом. Запуск газопоршневої установки планується здійснити до початку поточного опалювального сезону.

Член Правління Sense Bank Андрій Соколов підкреслив важливість впровадження цього проєкту.

«Такі непересічні ініціативи демонструють єдність бізнесу, банківської системи та територіальних громад. В рамках розпочатої співпраці між Сенс Банком та ТОВ „Далорт“ буде пророблено колосальний об'єм роботи, за результатами якої жителі Київської області зможуть у найкоротші терміни відчути зміни в енергетичній системі. Кредитування енергетичних проєктів — це послідовна позиція Sense Bank яка направлена на зміцнення енергетичного суверенітету України і саме цієї позиції ми будемо дотримуватись у майбутньому», — підкреслив Андрій Соколов.

«Уряд робить все можливе, щоб відновити пошкоджену внаслідок російських обстрілів енергетичну інфраструктуру. Український бізнес також активно долучається до побудови розгалуженої системи маневрової генерації. Встановлення і підключення сучасної когенераційної установки забезпечить жителів міста Бровари та комунальні підприємства електроенергією та теплом цієї зими», — зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

Це перша угода між установами в рамках глобальної ініціативи заживлення комунальних підприємств Київської області. За словами Володимира Воробеля, директора ТОВ «Далорт», компанія реалізує проєкт децентралізованої генерації енергії, орієнтований на роботу з об'єднаною енергосистемою країни.

«Це великий проєкт направлений на забезпечення комунальних об'єктів міст Київської області необхідними потужностями задля їхньої стабільної роботи. Сьогодні розвиток маневрової генерації електроенергії стає доцільним через зростання цін на газ та електроенергію, що відкриває нові можливості в енергетичному секторі.

Реалії сьогодення змусили нас по новому подивитись на когенераційні установки. Дефіцит генерації енергії в України стимулює створення нових секторів енергетики, зокрема, маневрової децентралізованої генерації, яка раніше не була доцільною через регулювання цін на електроенергію та газ. Це не тільки надзвичайно корисно для нашої країни, а й дуже привабливо з точки зору інвестицій", — зазначив Володимир Воробель.

Нагадаємо, що раніше цього ж місяця Sense Bank спільно з Міністерством економічного розвитку України, Фондом розвитку підприємництва та Фондом енергоефективності оголосили про старт всеукраїнської програми «Джерело Енергії», метою якої є підвищення рівня обізнаності територіальних громад, бізнесу та ОСББ про діючі пільгові програми енергетичного кредитування.

Джерело: Мінфін
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