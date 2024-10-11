Ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків до кінця року збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн. Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час брифінгу у Верховній Раді, передає Укрінформ.
Підвищення податків принесе 30 мільярдів до кінця року — Гетманцев
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За його словами, у 2025 році надходження у державний бюджет від впровадження ініціативи становитимуть 135 млрд грн.
Гетманцев нагадав, що до основних змін належить підвищення військового збору на період до 31 грудня року, в якому буде припинено воєнний стан.
Зокрема підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%, при цьому військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.
Також військовий збір встановлюється у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку 3 групи, для ФОП — платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати.
Встановлюється ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%, на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) — 25%.
Водночас для економічного бронювання змінюється з квартального на місячний податковий період для подання звітності про виплачені фізичним особам доходи.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д щодо історичного збільшення податків.
Коментарі - 4
тобто років на 10−15 мінімум, зрозуміло, бо війну швидше за все заморозять, як це було після 2014, ким чен зе може так до старості подовжувати воєнний стан, все одно ким чен зе на Конституцію забив, котра каже нам про те, що вибори Президента проводяться раз на 5 років і саме щодо Президента немає обмежень, що у випадку війни вибори не проводяться, там є обмеження щодо ВРУ під час війни, але не щодо Президента.
Плюс, вибори можна було б провести, аналогічно як всі дані підтягуються в умовний ухилянт+ через банкid, ну і для пенсіонерів виділили б людей, котрі б до них покаталися для отримання їх голосу, в будь-якому випадку це було б економніше, ніж з бюлетнями і виборчими дільницями.
Всі за Конституцією рівні, але хтось «рівніший», тцкуни теж вважаються «військовослужбовцями»?
Зробили б це пом`якшення по сплаті військового збору для тих, хто реально на фронті перебуває, а не для тих «військовослужбовців», котрі рвуть на собі тельняжку сидячи в телу і набухані оруть «яжваївав».