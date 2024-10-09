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9 жовтня 2024, 16:15

Декілька банків подвоїли кредитування бізнесу

Кредитні ставки для бізнесу вже не будуть знижуватися, але це не зупинить зростання кредитування. Про це розповіли учасники круглого столу «Держпрограма „5−7−9%“ як головний драйвер розвитку кредитного портфеля банків: чи надовго?», пише «Фінансовий клуб».

Кредитні ставки для бізнесу вже не будуть знижуватися, але це не зупинить зростання кредитування.

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Про що розповіли банкіри

«У нас була амбіція збільшити кредитний портфель в 2,5 раза, і ми це точно виконаємо. В 2025 році ми плануємо приріст портфеля вдвічі», — заявила керівниця малого та середнього бізнесу Сенс Банку Яна Шумунова.

Заступниця директора департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Анна Мухіна каже про дострокове виконання плану. «У нас були на цей рік амбітні плани збільшити вдвічі кредитний портфель МСБ. І станом на кінець вересня ми вже виконали цей план. Тому до кінця року наша задача — перевищити цей план мінімум на 20%», — пообіцяла Анна Мухіна.

«В наших планах — до кінця року збільшити кредитний портфель на 15%, зокрема і за програмою «5−7−9%», — каже начальник центрального територіального управління Піреус Банку Сергій Щека.

Ставки будуть майже незмінні

При цьому ставки будуть майже незмінні. «Відсоткові ставки залишаться на поточному рівні і по програмі „5−7−9%“, і по власним програмам банків. Це ставки від 14% до 16%. І все більше з’являється партнерських програм, які здешевлюють вартість ресурсу», — констатує Яна Шумунова.

«Ми не очікуємо серйозних змін щодо відсоткових ставок. Можливо, плюс-мінус 0,5%. Четвертий квартал — це зазвичай період найбільшого зростання кредитного портфеля», — додав Сергій Щека.

«Програма „5−7−9%“ буде розвиватися, змінюватися, але буде далі існувати. Сподіваємося, що надалі буде змога і в бюджету, і в донорів, щоб ця програма існувала», — підтримав колег начальник управління по роботі з клієнтами Кредитвест Банку Місак Арзуманян.

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Джерело: Мінфін
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