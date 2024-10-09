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9 жовтня 2024, 15:13

Рада підтримала у першому читанні перезавантаження системи перевірок бізнесу

У вівторок, 8 жовтня, Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 5837, який перезавантажує систему перевірок бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У вівторок, 8 жовтня, Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 5837, який перезавантажує систему перевірок бізнесу.
Фото: armyinform.com.ua

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Мета документа — створити сприятливе середовище для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва.

«Ми прагнемо перезавантажити систему перевірок, переорієнтувати панівний сьогодні карально-репресивний підхід до нагляду та контролю на превентивний і ризик-орієнтований», — зазначив перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

За його словами, одна з ключових цілей — запровадити збалансовану, прозору систему, яка гарантувала б подальше формування сприятливого бізнес-клімату та середовища для розвитку бізнесу. Та водночас захищала б інтереси держави та людей.

Що передбачає законопроєкт

  • Добровільне страхування цивільної відповідальності роботи підприємців. Для застрахованих підприємців із середнім та незначним ступенем ризику зменшиться кількість планових перевірок;
  • Аудит діяльності підприємців як попереджувальний захід. Підприємці зможуть залучати до такого аудиту фахівців органу контролю або незалежної організації. Виявлені правопорушення можна буде виправити, при цьому штрафні санкції до бізнесу не застосовуватимуться. Позитивний висновок аудиту дозволить зменшити кількість планових перевірок в півтора раза: період між перевірками збільшиться для високого ступеня ризику з 1 до 1,5 років, середнього — з 3 до 4,5 років, незначного — з 5 до 7,5 років.
  • Створює в органах контролю інститут громадських рад з питань державного контролю за участі представників бізнесу. Залучення громадськості до розгляду скарг підприємців підвищить об'єктивність та публічність такого розгляду, зменшить навантаження на суди шляхом досудового розгляду скарг.
  • Розширює та вдосконалює функціонал Інспекційного порталу. Наприклад, заходи контролю та обмін документами здійснюватимуться в електронній формі. Запроваджується е-кабінет для підприємців з можливістю подання скарги та відмови від комплексної перевірки через е-систему тощо. Автоматизація процесів дозволить економити час та ресурси підприємців і державних органів.
  • Запроваджує відповідальність керівника органу контролю за недотримання підлеглими процедурних вимог та дисциплінарну відповідальність посадових осіб органу контролю, якщо суд підтвердить незаконність рішення цього органу контролю.

«Водночас документ посилює захист прав громадян та стимулює бізнес бути відповідальним завдяки ліквідації недоброчесних схем уникнення законних перевірок», — йдеться у повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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