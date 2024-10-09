Найбільший в Україні виробник курятини МХП Юрія Косюка у вересні офіційно став юридичним власником KK&Sons (на 70%), якій належить українська логістична компанія «КТЛ Україна», повідомила Forbes Ukraine пресслужба компанії. Інвестиція могла обійтись МХП у $10 млн.
МХП Косюка придбав логістичну компанію KTL Ukraine
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Інвестиції в логістику
Для МХП це перша інвестиція у логістичний бізнес. Робота над угодою тривала близько 10 місяців, йдеться у повідомленні.
Інвестиція у KTL Ukraine дозволить компанії Юрія Косюка масштабуватись у морській логістиці, щоб допомагати українським компаніям ефективніше долати логістичні виклики, зазначив директор «МХП-Логістика» Олег Упатов.
«Ми посилимо і свої позиції, і конкурентоспроможність наших партнерів», — додав він.
KTL ефективно співпрацювала з МХП понад шість років, повідомив співвласник KTL Ukraine Андрій Кузьмін, який обійняв позицію генерального директора після закриття угоди.
«Раді вітати таку потужну компанію серед інвесторів», — додав він та висловив сподівання, що МХП допоможе компанії посилити юридичні, HR та безпекові аспекти, підвищити фінансову стабільність і консолідувати обсяги відвантажень.
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