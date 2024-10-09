МХП Косюка придбав логістичну компанію KTL Ukraine

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Інвестиції в логістику

Для МХП це перша інвестиція у логістичний бізнес. Робота над угодою тривала близько 10 місяців, йдеться у повідомленні.

Інвестиція у KTL Ukraine дозволить компанії Юрія Косюка масштабуватись у морській логістиці, щоб допомагати українським компаніям ефективніше долати логістичні виклики, зазначив директор «МХП-Логістика» Олег Упатов.

«Ми посилимо і свої позиції, і конкурентоспроможність наших партнерів», — додав він.

KTL ефективно співпрацювала з МХП понад шість років, повідомив співвласник KTL Ukraine Андрій Кузьмін, який обійняв позицію генерального директора після закриття угоди.

«Раді вітати таку потужну компанію серед інвесторів», — додав він та висловив сподівання, що МХП допоможе компанії посилити юридичні, HR та безпекові аспекти, підвищити фінансову стабільність і консолідувати обсяги відвантажень.