JPMorgan уперше з 2023 року отримав прибуток нижчий за прогноз аналітиків: результати кварталу

Один із найбільших банків США JPMorgan Chase вперше з четвертого кварталу 2023 року не виправдав очікувань аналітиків щодо квартального прибутку. Результати банку відображають уповільнення укладання угод в інвестиційному банкінгу та скорочення доходів від торгівлі облігаціями, попри зростання доходів від торгівлі акціями. Про це пише Reuters.

JPMorgan уперше майже за три роки не виправдав очікувань щодо прибутку

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прибуток нижчий за очікування

У третьому кварталі JPMorgan отримав $5,57 прибутку на акцію, тоді як аналітики прогнозували $5,85. Це перший такий випадок із кінця 2023 року, свідчать дані LSEG.

Результати відображають неоднорідну ситуацію на фінансових ринках: торгівля акціями активізувалася, тоді як операції з облігаціями та укладання угод сповільнилися.

Торгівля акціями зросла, облігаціями — скоротилася

Дохід ринкового підрозділу JPMorgan зріс на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, доходи від торгівлі акціями збільшилися на 49%, тоді як від торгівлі облігаціями — точніше, інструментами з фіксованою дохідністю — скоротилися на 4%.

Комісійні доходи інвестиційного банкінгу знизилися на 8% порівняно з другим кварталом, хоча в річному вимірі зросли на 14%. Активність на ринку первинних публічних розміщень акцій (IPO) також втратила темп після сильного початку року.

Читайте також: Волл-стріт готується до рекордного року: прибуток може перевищити $90 млрд

Банк підвищив прогноз доходів

Попри слабші за очікування результати за прибутком, JPMorgan підвищив прогноз чистого процентного доходу на рік до $106,2 млрд з урахуванням ринкового підрозділу та до $97,2 млрд без нього. Раніше банк прогнозував відповідно $105,5 млрд і $96,5 млрд.

Чистий процентний дохід без урахування ринкового підрозділу в третьому кварталі зріс на 6% — до $24,7 млрд. Середній обсяг кредитів збільшився на 10% проти минулого року.

Водночас банк підвищив прогноз річних скоригованих витрат із $107,5 млрд до $108,6 млрд. Фінансовий директор Джеремі Барнум пояснив це тим, що зростання доходів перевищило попередні очікування.

Читайте також: Рієлтори не питають, звідки гроші на житло: депутатка заявила про прогалини у фінмоніторингу