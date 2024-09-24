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24 вересня 2024, 15:16

Україна наближається до граничних можливостей на ринку ОВДП

Міністерство фінансів у бюджеті на наступний рік заклало лише 17 млрд грн як залучення від ОВДП. Це «чиста» сума, яка не враховує погашення за облігаціями, які вже перебувають у обігу. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, відповідаючи на запитання Forbes.

Міністерство фінансів у бюджеті на настпний рік заклало лише 17 млрд грн як залучення від ОВДП.

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В урядовому проєкті бюджету-2025 закладено 579 млрд грн запозичень через ОВДП. Погашення за цим інструментом — 562 млрд грн.Роловер на наступний рік — 103%.

«Це не безкінечна можливість, є певні обмеження у частині запозичень — вони пов’язані не тільки з обсягами запозичень, а й з борговою стійкістю», — пояснив Марченко.

Він також підкреслив, що не можна запозичувати по максимум і не звертати уваги, скільки потім доведеться погашати по ОВДП.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
24 вересня 2024, 15:58
#
Пан міністр став тверезо дивитись на свої «успіхи» мабуть скоро виженуть
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0
zevs1
zevs1
24 вересня 2024, 16:07
#
Если честно-то уже пофигу, какие там возможности по ОВГЗ у Марченко, ведь на этой теме зарабатывают иностранные инвесторы и банки.
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0
Anatoll France
Anatoll France
24 вересня 2024, 16:18
#
Ну авжеж, навіщо займати, якщо можна просто підняти податки…ну навіщо оці овдп та інще.просто підіймаєш податки, а якщо військовим не вистачає - най випрошують донати. лол, єкономіка то для дурнів.
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