Україна наближається до граничних можливостей на ринку ОВДП

Міністерство фінансів у бюджеті на наступний рік заклало лише 17 млрд грн як залучення від ОВДП. Це «чиста» сума, яка не враховує погашення за облігаціями, які вже перебувають у обігу. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, відповідаючи на запитання Forbes.

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В урядовому проєкті бюджету-2025 закладено 579 млрд грн запозичень через ОВДП. Погашення за цим інструментом — 562 млрд грн.Роловер на наступний рік — 103%.

«Це не безкінечна можливість, є певні обмеження у частині запозичень — вони пов’язані не тільки з обсягами запозичень, а й з борговою стійкістю», — пояснив Марченко.

Він також підкреслив, що не можна запозичувати по максимум і не звертати уваги, скільки потім доведеться погашати по ОВДП.

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