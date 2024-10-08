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8 жовтня 2024, 18:04

Міноборони оновило застосунок «Резерв+»: що в ньому нового

Міністерство оборони України випустило нову версію мобільного застосунку «Резерв+», який отримав три нововведення.

Міністерство оборони України випустило нову версію мобільного застосунку «Резерв+», який отримав три нововведення.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо новогоУ застосунку «Резерв+» версії 1.2.0 наступні нововведення: Бронювання відображається як окремий вид відстрочки (згідно з чинними законами).
Фото: sud.ua

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що нового

У застосунку «Резерв+» версії 1.2.0 наступні нововведення:

  • Бронювання відображається як окремий вид відстрочки (згідно з чинними законами).
  • Додана функція оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів при скануванні QR кодів.
  • Додана можливість перевірити дійсність повістки через QR-код.

Нова версія «Резерв+» зараз доступна на iOS. Android-користувачі отримають оновлення найближчим часом.

Нагадаємо

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, у жовтні у «Резерв+» запустять сервіс рекрутингу із вакансіями військових частин.

«Мінфін» писав, що з 18 червня 2024 року у застосунку «Резерв+» зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Пізніше у застосунку «Резерв+» з'явився статус бронювання від мобілізації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Три літри
Три літри
8 жовтня 2024, 18:21
#
Оце так оновлення, потужне та незламне.
+
+45
Riojas
Riojas
8 жовтня 2024, 18:35
#
Добавьте возможность удалить профиль ;)
+
0
Три літри
Три літри
8 жовтня 2024, 19:31
#
В резерв+ немає профіля. Шах і мат.
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