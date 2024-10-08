Міністерство оборони України випустило нову версію мобільного застосунку «Резерв+», який отримав три нововведення.
8 жовтня 2024, 18:04
Міноборони оновило застосунок «Резерв+»: що в ньому нового
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що нового
У застосунку «Резерв+» версії 1.2.0 наступні нововведення:
- Бронювання відображається як окремий вид відстрочки (згідно з чинними законами).
- Додана функція оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів при скануванні QR кодів.
- Додана можливість перевірити дійсність повістки через QR-код.
Нова версія «Резерв+» зараз доступна на iOS. Android-користувачі отримають оновлення найближчим часом.
Нагадаємо
За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, у жовтні у «Резерв+» запустять сервіс рекрутингу із вакансіями військових частин.
«Мінфін» писав, що з 18 червня 2024 року у застосунку «Резерв+» зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий.
Пізніше у застосунку «Резерв+» з'явився статус бронювання від мобілізації.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 3