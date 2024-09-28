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28 вересня 2024, 12:12

У жовтні у «Резерв+» запустять сервіс рекрутингу із вакансіями військових частин

Сервіс рекрутингу стане доступний у застосунку «Резерв+» у жовтні, оновлення передбачають актуальні вакансії у військових частинах. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Сервіс рекрутингу стане доступний у застосунку «Резерв+» у жовтні, оновлення передбачають актуальні вакансії у військових частинах.
Фото: mil.gov.ua

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За її словами, з жовтневим оновленням у «Резерв+» з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

«Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок „Резерв+“ крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби — один із важливих кроків, які ми робимо для цього», — зазначила Черногоренко.

За її словами, оновлення значно розширює лінійку сервісів, які надає Міністерство оборони військовим та цивільним особам.

Новий сервіс рекрутингу допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вміннями і вподобаннями. Для вибору будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

На початку пошуку вакансії користувачам необхідно заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти.

Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 18 червня 2024 року у застосунку «Резерв+» зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Пізніше у застосунку «Резерв+» з'явився статус бронювання від мобілізації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
28 вересня 2024, 13:03
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Умови бронювання для бізнесу від призову
Для отримання захисту від призову підприємствам потрібно дотримуватись певних умов, таких як:
Офіційне оформлення працівників;
Відсутність штрафів та порушень податкового законодавства, а також податкових боргів.
Народний депутат Олексій Мовчан підкреслив, що можливістю бронювання зможуть скористатись не тільки підприємства з критичної інфраструктури, але й інші компанії. Проте умови для індивідуальних підприємців будуть відрізнятися, але конкретні деталі поки не розкриті.
Вартість бронювання працівника
За словами Мовчана, захист від призову може отримати особа, яка має «білу» зарплату, що перевищує середній рівень по регіону. Наприклад, для мешканця Києва це повинно бути понад 21 тис. грн, а для жителя Полтавщини — понад 16 тис. грн. Підприємства повинні будуть сплатити від 20 до 30 тис. грн за кожного заброньованого працівника, але ця сума ще буде уточнена.
Нардеп також зазначив, що економічне бронювання може сприяти виявленню тих, хто ухиляється від призову. Хоча досі у Верховній Раді тривають дискусії щодо впровадження економічного бронювання, деякі депутати вже обговорювали потенційні витрати, пов’язані з його оформленням.
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