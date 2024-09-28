У жовтні у «Резерв+» запустять сервіс рекрутингу із вакансіями військових частин

Сервіс рекрутингу стане доступний у застосунку «Резерв+» у жовтні, оновлення передбачають актуальні вакансії у військових частинах. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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За її словами, з жовтневим оновленням у «Резерв+» з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

«Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок „Резерв+“ крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби — один із важливих кроків, які ми робимо для цього», — зазначила Черногоренко.

За її словами, оновлення значно розширює лінійку сервісів, які надає Міністерство оборони військовим та цивільним особам.

Новий сервіс рекрутингу допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вміннями і вподобаннями. Для вибору будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

На початку пошуку вакансії користувачам необхідно заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти.

Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 18 червня 2024 року у застосунку «Резерв+» зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Пізніше у застосунку «Резерв+» з'явився статус бронювання від мобілізації.