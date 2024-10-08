Brent: ключовий фактор — Близький Схід

Під час європейської торгової сесії п'ятниці вартість нафти стабілізувалася поблизу позначки $78 за барель. Напередодні ціна на нафту зросла з $74.5 до $77.5, відновившись більш ніж на 3%.

«Бичаче» ралі було викликано загостренням геополітичної напруженості на Близькому Сході. Ракетний удар Ірану по території Ізраїлю викликав побоювання про можливий військовий конфлікт між двома країнами. Експерти висловлюють побоювання, що в разі ескалації Іран може спробувати заблокувати Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів для транспортування нафти, що серйозно позначиться на глобальних поставках цього ресурсу. Особливу увагу ринку також привернула заява президента США Джо Байдена, який не відкинув можливість удару Ізраїлю по нафтових об'єктах Ірану. Іран наразі контролює близько 3% світового нафтовидобутку, тому атака на його інфраструктуру може призвести до ще більшого стрибка цін на нафту.

Незважаючи на збільшення запасів нафти в США на 3,89 млн барелів, ця подія практично не мала негативного впливу на ціну. Геополітичний фактор взяв гору, створивши фундаментальні умови для зростання котирувань. Цікаво, що трейдери проігнорували навіть попередження Саудівської Аравії про можливе падіння ціни на нафту до $50 за барель, якщо країни ОПЕК+ перестануть дотримуватися зобов'язань зі скорочення видобутку.

Сьогодні в центрі уваги трейдерів дані щодо зайнятості в США — одного з ключових макроекономічних індикаторів, що впливають на грошово-кредитну політику Федеральної резервної системи (ФРС) і курс долара. Якщо дані щодо кількості нових робочих місць у несільськогосподарському секторі (nonfarm payrolls) виявляться гіршими за прогнози, це може підштовхнути ФРС до подальшого агресивного пом'якшення монетарної політики. У такому разі долар опиниться під тиском, а нафта, навпаки, отримає підтримку, що може сприяти подальшому зростанню цін на чорне золото.

Brent Buy Stop 78.50 TP 81.00 SL 77.80

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Автор статті — Артем Дєєв, провідний аналітик AMarkets.