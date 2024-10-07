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7 жовтня 2024, 12:01

В Україні подали понад 260 000 заявок на реєстрацію торгових марок — Опендатабот

За останні десять років на реєстрацію торгових марок в Україні було подано 267 692 заявки. У 2024 році цей показник сягнув 18 008 заявок. Про це пише Опендатабот із посиланням на дані Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій.

За останні десять років на реєстрацію торгових марок в Україні було подано 267 692 заявки.
Фото: depositphotos

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Торгові марки-лідери

Найчастіше у 2024 році бажають зареєструвати торгові марки на рекламування та підприємницьку діяльність — 37,4% від усіх заявок.

До трійки лідерів потрапили торгові марки, пов’язані з освітою і розважальними послугами (13,9%), а також торгові марки на фармацевтичні, медичні, ветеринарні препарати та гербіциди (11,1%).

Найбільшу кількість заявок на реєстрацію торгових марок за весь час подала компанія Roshen — 1 396.

На другому місці у рейтингу —Оболонь (1 043 заявки), а на третьому — Rozetka (886 заявок).

До пʼятірки лідерів також потрапили Коблево (737 заявок) та лікеро-горілчаний завод «Прайм» (686 заявок).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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