В Україні подали понад 260 000 заявок на реєстрацію торгових марок — Опендатабот

За останні десять років на реєстрацію торгових марок в Україні було подано 267 692 заявки. У 2024 році цей показник сягнув 18 008 заявок. Про це пише Опендатабот із посиланням на дані Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій.

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Торгові марки-лідери

Найчастіше у 2024 році бажають зареєструвати торгові марки на рекламування та підприємницьку діяльність — 37,4% від усіх заявок.

До трійки лідерів потрапили торгові марки, пов’язані з освітою і розважальними послугами (13,9%), а також торгові марки на фармацевтичні, медичні, ветеринарні препарати та гербіциди (11,1%).

Найбільшу кількість заявок на реєстрацію торгових марок за весь час подала компанія Roshen — 1 396.

На другому місці у рейтингу —Оболонь (1 043 заявки), а на третьому — Rozetka (886 заявок).

До пʼятірки лідерів також потрапили Коблево (737 заявок) та лікеро-горілчаний завод «Прайм» (686 заявок).