Sense Bank, Мінекономіки, ФРП та Фонд енергоефективності запускають спільний проєкт

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 жовтня 2024, 12:00

Sense Bank, Мінекономіки, ФРП та Фонд енергоефективності запускають спільний проєкт

Відповідне повідомлення з'явилось на сайті фінустанови. Так, у повідомленні зазначається, що підписаний 3 жовтня спільний меморандум про співробітництво між установами покладе початок всеукраїнському освітньому проєкту «Джерело Енергії». Зазначений проєкт має на меті донести до бізнесу, територіальних громад та ОСББ всі діючі в Україні програми пільгового кредитування енергоефективних ініціатив.

У повідомленні банків також зазначається, що в рамках проєкту «Джерело Енергії» учасники проведуть ряд заходів у регіонах під час яких представники Міністерства економіки України, Фонду розвитку підприємництва, Фонду енергоефективності та Sense Bank будуть розповідати про програми пільгового енерго-кредитування, а також про механізми їх використання.

Голова Правління Sense Bank Олексій Ступак відзначив важливість проєкту «Джерело Енергії».

«Підписання такого значущого документа важко переоцінити. Цим меморандумом ми започатковуємо загальнонаціональну освітню ініціативу, яка покликана донести до українців: до бізнесу, територіальних громад та ОСББ всі наявні інструменти підвищення енергонезалежності. Для нас, як для державного банку, надзвичайно важливо бути дотичним до проєкту «Джерело Енергії», — зазначив Олексій Ступак.

«Енергонезалежність України є пріоритетом Уряду, тому важливо підвищувати обізнаність малого і середнього бізнесу та громад у питаннях енергоефективності. На першому етапі проєкту Мінекономіки разом з партнерами організує серію навчань для ЖБК, ОСББ, малого та середнього бізнесу. Воно стане, по суті, дорожньою картою про те, як подаватися на державні і банківські програми підтримки енергетики. Банки вже оформили бізнесу кредитні лінії на енергообладнання на суму понад 2 млрд гривень, з яких вибрані 1,7 млрд. Це дає змогу створити понад 100 мВт нових потужностей в енергетиці. Я переконана, що завдяки навчанню ця цифра лише зростатиме», — зазначила під час підписання Перша віцепрем'єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Сьогодні ми робимо крок назустріч українцям, які прагнуть зробити свої домівки енергоефективними. Завдяки співпраці з банківськими фінансовими установами Програма „ГрінДІМ“ стає ще доступнішою. Це означає, що більшість українців, які мешкають в багатоквартирних будинках, зможуть отримати пільговий кредит на встановлення альтернативних джерел енергії, — коментує Єгор Фаренюк, директор Фонду енергоефективності. — Для Фонду енергоефективності особливо важливо, що Міністерство економіки, сприяє розвитку доступних кредитів, адже тільки спільними зусиллями ми зможемо допомогти тисячам українців пережити надскладну зиму.»

«Джерело Енергії» має важливе значення для відбудови та економічного зміцнення України. Завдяки таким ініціативам, українці можуть зменшити енергетичні витрати та підвищити енергетичну незалежність.

«Наразі енергостійкість та енергонезалежність для кожного українця — це запорука більш звичайного життя та сталого розвитку підприємницької діяльності. Ми раді бути учасниками спільної ініціативи щодо посилення обізнаності нашої країни в енергоефективних рішеннях та можливостей його пільгового фінансування» — зазначив Андрій Гапон, Голова правління Фонду розвитку підприємництва.

Нагадаємо, що вранці 3 жовтня державний Sense Bank повідомив про підписання угоди про співпрацю з Фондом енергоефективності.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами