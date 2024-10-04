Sense Bank, Мінекономіки, ФРП та Фонд енергоефективності запускають спільний проєкт

У повідомленні банків також зазначається, що в рамках проєкту «Джерело Енергії» учасники проведуть ряд заходів у регіонах під час яких представники Міністерства економіки України, Фонду розвитку підприємництва, Фонду енергоефективності та Sense Bank будуть розповідати про програми пільгового енерго-кредитування, а також про механізми їх використання.

Голова Правління Sense Bank Олексій Ступак відзначив важливість проєкту «Джерело Енергії».

«Підписання такого значущого документа важко переоцінити. Цим меморандумом ми започатковуємо загальнонаціональну освітню ініціативу, яка покликана донести до українців: до бізнесу, територіальних громад та ОСББ всі наявні інструменти підвищення енергонезалежності. Для нас, як для державного банку, надзвичайно важливо бути дотичним до проєкту «Джерело Енергії», — зазначив Олексій Ступак.

«Енергонезалежність України є пріоритетом Уряду, тому важливо підвищувати обізнаність малого і середнього бізнесу та громад у питаннях енергоефективності. На першому етапі проєкту Мінекономіки разом з партнерами організує серію навчань для ЖБК, ОСББ, малого та середнього бізнесу. Воно стане, по суті, дорожньою картою про те, як подаватися на державні і банківські програми підтримки енергетики. Банки вже оформили бізнесу кредитні лінії на енергообладнання на суму понад 2 млрд гривень, з яких вибрані 1,7 млрд. Це дає змогу створити понад 100 мВт нових потужностей в енергетиці. Я переконана, що завдяки навчанню ця цифра лише зростатиме», — зазначила під час підписання Перша віцепрем'єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Сьогодні ми робимо крок назустріч українцям, які прагнуть зробити свої домівки енергоефективними. Завдяки співпраці з банківськими фінансовими установами Програма „ГрінДІМ“ стає ще доступнішою. Це означає, що більшість українців, які мешкають в багатоквартирних будинках, зможуть отримати пільговий кредит на встановлення альтернативних джерел енергії, — коментує Єгор Фаренюк, директор Фонду енергоефективності. — Для Фонду енергоефективності особливо важливо, що Міністерство економіки, сприяє розвитку доступних кредитів, адже тільки спільними зусиллями ми зможемо допомогти тисячам українців пережити надскладну зиму.»

«Джерело Енергії» має важливе значення для відбудови та економічного зміцнення України. Завдяки таким ініціативам, українці можуть зменшити енергетичні витрати та підвищити енергетичну незалежність.

«Наразі енергостійкість та енергонезалежність для кожного українця — це запорука більш звичайного життя та сталого розвитку підприємницької діяльності. Ми раді бути учасниками спільної ініціативи щодо посилення обізнаності нашої країни в енергоефективних рішеннях та можливостей його пільгового фінансування» — зазначив Андрій Гапон, Голова правління Фонду розвитку підприємництва.

Нагадаємо, що вранці 3 жовтня державний Sense Bank повідомив про підписання угоди про співпрацю з Фондом енергоефективності.