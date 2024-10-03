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3 жовтня 2024, 14:30

Sense Bank та Фонд енергоефективності об’єднують зусилля для енергомодернізації житлових будинків

Sense Bank повідомив про початок співпраці з Фондом енергоефективності, ставши банком-партнером у реалізації масштабних проєктів з комплексної модернізації житла українців.

Відповідну угоду 2 жовтня 2024 року підписали Андрій Соколов, Член Правління Sense Bank, та Єгор Фаренюк, директор ДУ «Фонд енергоефективності». Це партнерство відкриває нові можливості для ОСББ, які прагнуть підвищити енергоефективність своїх будинків, зокрема встановити сонячні електростанції та теплові насоси.

За словами Члена Правління Sense Bank Андрія Соколова, одне з пріоритетних завдань банку — сприяти розбудові сильної енергосистеми країни. «Співпраця з Фондом, безумовно, посилить нашу діяльність у цьому напрямі. Завдяки партнерству ще більше ОСББ отримають можливість впроваджувати відновлювані джерела енергії та ставати енергонезалежними».

У Фонді енергоефективності зазначають, що банк для партнерства обирають, оцінюючи рівень прозорості діяльності установи та показники економічної ефективності. «Сенс Банк — один із перших державних банків, який виявив бажання працювати з ОСББ за програмою „ГрінДІМ“, адже вбачає значний потенціал у цьому сегменті ринку. Тому зараз Фонд енергоефективності впевнено залучає до співпраці саме Сенс Банк», — коментує Єгор Фаренюк, директор Фонду енергоефективності.

Програма «ГрінДІМ» передбачає надання грантів на рівні 70% від загальної вартості обладнання, зокрема, на встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів, а також на проведення енергоаудиту й сертифікації енергетичної ефективності будинку.

У рамках цієї ініціативи банк-партнер Фонду виконує функцію «єдиного вікна» для спілкування з бенефіціарами, відкриття рахунків для подальшого отримання гранту від Фонду, а також надає можливість отримати кредитування тим ОСББ, що беруть участь в програмі.

Нагадаємо, у липні 2024 року Sense Bank, який є одним із найбільших державних банків, запустив власну єдину програму кредитування на енергоефективні та енергогенеруючі ініціативи під назвою «Джерело енергії». Проєкт поєднує кредитні продукти для бізнесу, територіальних громад і населення.

Джерело: Мінфін
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