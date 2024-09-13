OpenAI представила нову ШІ-модель o1 для розв'язання складних задач

Компанія OpenAI представила нову модель o1, яка здатна відповідати на складні запитання швидше за людину завдяки вдосконаленим алгоритмам «міркування».

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Зазначається, що нова ШІ-модель може вирішувати складніші проблеми, ніж попередні моделі в науці, кодуванні та математиці. Разом із нею випущено o1-mini — меншу та дешевшу версію.

«Ми навчили нові моделі витрачати більше часу на обмірковування проблем, перш ніж на них відповісти, подібно до того, як це робить людина. Завдяки навчанню вони вчаться вдосконалювати свій процес мислення, пробувати різні стратегії та визнавати свої помилки», — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що на відбірковому іспиті до Міжнародної олімпіади з математики (IMO) GPT-4o правильно розв’язала лише 13% задач, тоді як модель з «міркуванням» набрала 83%.

Однак в o1 є певні обмеження. Вона поступається GPT-4o у фактичних знаннях про світ та не може переглядати вебсторінки чи обробляти файли й зображення. Попри це, в OpenAI вважають, що o1 представляє новий клас можливостей штучного інтелекту.

Користувачі ChatGPT Plus і Team уже отримали доступ до o1-preview та o1-mini. Підписники Enterprise та Edu зможуть випробувати нові моделі наступного тижня. OpenAI планує надати доступ до o1-mini всім безплатним користувачам ChatGPT, але дата ще не визначена.

За даними The Verge, під час презентації моделі o1 представники OpenAI продемонстрували її здатність швидко розв’язувати складні головоломки. Зокрема, модель за 30 секунд розв’язала заплутану задачу про вік принца та принцеси:

«Принцеса зараз така ж за віком, яким буде принц, коли принцеса буде вдвічі старша за вік принца тоді, коли вік принцеси становив половину суми їхнього теперішнього віку. Скільки років принцу та принцесі? Надайте всі можливі розв’язки цієї задачі».