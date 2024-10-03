Розвиток малого й середнього бізнесу: Мінекономіки та Visa підписали меморандум про співпрацю

Міністерство економіки України та компанія Visa підписали Меморандум про співпрацю у сфері цифровізації малого і середнього бізнесу, інфраструктурної підтримки програм у межах «Зроблено в Україні» та заохочення споживання українських товарів. Про це йдеться у повідомленні міністерства.

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Що відомо

Міністерство економіки та Visa домовились разом працювати над тим, щоб допомогти українському малому й середньому бізнесу переходити на цифрові технології.

Іншим важливим напрямком нашої роботи стане інфраструктурна підтримка проєктів, які держава реалізує в межах ініційованої президентом Володимиром Зеленським економічної політики «Зроблено в Україні».

Одним із напрямів співпраці стане, зокрема, робота з популяризації електронних платежів. Це дозволить зробити фінансові транзакції більш прозорими, сприятиме детінізації економіки, створенню справедливого конкурентного середовища.

Крім того, акцент буде зроблено на покращення обслуговування клієнтів. Партнерство між Міністерством економіки та Visa допоможе реалізувати інноваційні платіжні рішення, що заохочуватимуть споживачів купувати українські товари, пропонуючи їм вигідні умови.

Раніше компанія Visa долучилася до реалізації програми «Національний кешбек», як операційний партнер програми.