З 1 жовтня 2024 року в Україні запрацювало державне підприємство «Адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні», яке виконуватиме, зокрема, функції адміністратора Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА). Про це повідомляє Мінінфраструктури.
2 жовтня 2024, 15:53
В Україні запрацював державний адміністратор містобудівного кадастру
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Що відомо
«Завдання адміністратора — забезпечити прозорість, доступність та ефективне управління містобудівним кадастром на державному рівні. Це стане можливим завдяки впровадженню сучасних цифрових технологій, які полегшать процеси проєктування, забудови та управління нерухомістю по всій країні», — йдеться у повідомленні.
Очікується, що робота містобудівного кадастру на державному рівні сприятиме розвитку цифрової економіки та покращенню умов для інвесторів.
У міністерстві планують провести зустрічі з обласними військовими адміністраціями (ОВА) для обговорення питання щодо подання інформації про замовників містобудівної документації.
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Джерело: Мінфін
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