В Україні запрацював державний адміністратор містобудівного кадастру

Що відомо

«Завдання адміністратора — забезпечити прозорість, доступність та ефективне управління містобудівним кадастром на державному рівні. Це стане можливим завдяки впровадженню сучасних цифрових технологій, які полегшать процеси проєктування, забудови та управління нерухомістю по всій країні», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що робота містобудівного кадастру на державному рівні сприятиме розвитку цифрової економіки та покращенню умов для інвесторів.

У міністерстві планують провести зустрічі з обласними військовими адміністраціями (ОВА) для обговорення питання щодо подання інформації про замовників містобудівної документації.