«ОТП банк» став головним банком для розрахунків росіян з ЄС

Після зупинення переказів австрійським Райффайзенбанком угорський « ОТП банк» став головним способом розрахунків рф з ЄС. Про це повідомляє The Mosсow Times.

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російські компанії почали масово переходити в угорський «ОТП банк» з австрійського Райффайзенбанку після того, як останній ввів нові обмеження на валютні перекази.

Через наплив клієнтів-юросіб головний банк OTP не встигає обробляти транзакції. У результаті частина платежів у євро повертається назад у росію.

Згідно з внутрішнім регламентом OTP, максимальний термін проведення транзакції становить 10 днів. Якщо головний банк не встиг завершити операцію вчасно, кошти повертаються.

2 вересня Райффайзенбанк перестав здійснювати вихідні перекази у валюті для всіх клієнтів, крім великих і міжнародних корпорацій.