Після зупинення переказів австрійським Райффайзенбанком угорський «ОТП банк» став головним способом розрахунків рф з ЄС. Про це повідомляє The Mosсow Times.
30 вересня 2024, 18:21
«ОТП банк» став головним банком для розрахунків росіян з ЄС
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російські компанії почали масово переходити в угорський «ОТП банк» з австрійського Райффайзенбанку після того, як останній ввів нові обмеження на валютні перекази.
Через наплив клієнтів-юросіб головний банк OTP не встигає обробляти транзакції. У результаті частина платежів у євро повертається назад у росію.
Згідно з внутрішнім регламентом OTP, максимальний термін проведення транзакції становить 10 днів. Якщо головний банк не встиг завершити операцію вчасно, кошти повертаються.
2 вересня Райффайзенбанк перестав здійснювати вихідні перекази у валюті для всіх клієнтів, крім великих і міжнародних корпорацій.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
К сведению, Raiffeisen Bank International AG (Austria) и все его дочерние банки,
кроме российской дочки, обслуживают свои карточные транзакции в украинском
процессинговом центре UPC, который тоже принадлежит австрийской банковской группе.
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