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30 вересня 2024, 18:21

«ОТП банк» став головним банком для розрахунків росіян з ЄС

Після зупинення переказів австрійським Райффайзенбанком угорський «ОТП банк» став головним способом розрахунків рф з ЄС. Про це повідомляє The Mosсow Times.

Після зупинення переказів австрійським Райффайзенбанком угорський «ОТП банк» став головним способом розрахунків рф з ЄС.

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російські компанії почали масово переходити в угорський «ОТП банк» з австрійського Райффайзенбанку після того, як останній ввів нові обмеження на валютні перекази.

Через наплив клієнтів-юросіб головний банк OTP не встигає обробляти транзакції. У результаті частина платежів у євро повертається назад у росію.

Згідно з внутрішнім регламентом OTP, максимальний термін проведення транзакції становить 10 днів. Якщо головний банк не встиг завершити операцію вчасно, кошти повертаються.

2 вересня Райффайзенбанк перестав здійснювати вихідні перекази у валюті для всіх клієнтів, крім великих і міжнародних корпорацій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
30 вересня 2024, 18:41
#
ОТП-банк всегда был тормозом — хорошо, что тормозом и остался…

К сведению, Raiffeisen Bank International AG (Austria) и все его дочерние банки,
кроме российской дочки, обслуживают свои карточные транзакции в украинском
процессинговом центре UPC, который тоже принадлежит австрийской банковской группе.
+
+15
bonv
bonv
30 вересня 2024, 18:46
#
Влада росії заклала в бюджет 2025 року рекордну суму витрат на війну. Військові витрати становитимуть 6,31% ВВП країни-агресорки.
Видання The Bell пише, що в пояснювальній записці до законопроєкту про федеральний бюджет за статтею «Національна оборона» заплановано видатки в розмірі 13,5 трильйона рублів.
У бюджеті 2024 року на військові витрати закладали лише 10,4 трильйона рублів, що тоді було рекордною сумою.
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