До закриття міжбанку курс долара зріс впав на 3 копійки у купівлі й не змінився у продажу. Євро впало на 3 копійки у купівлі та не змінилось у продажу.
30 вересня 2024, 17:25
Курс валют на вечір 30 вересня: євро та долар подешевшали на 3 копійки на міжбанку
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Відкриття 30 вересня
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Закриття 30 вересня
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Зміни
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41,15/41,17
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41,12/41,17
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3/0
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45,96/45,97
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45,93/45,97
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3/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,06−41,53 грн. Євро купують за 45,85 грн, а продають за 46,45 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,45−41,54, євро — 46,33−46,49 грн.
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Джерело: Мінфін
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