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30 вересня 2024, 11:37

Повернення обов'язкового ЄСВ для ФОПів. Гетманцев розповів, чи скасують пільгу у 2025

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що у парламенті будуть обговорювати пропозицію уряду про те, щоб повернути обов’язкову сплату Єдиного соціального внеску для фізосіб — підприємців у 2025 році. Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що у парламенті будуть обговорювати пропозицію уряду про те, щоб повернути обов’язкову сплату Єдиного соціального внеску для фізосіб — підприємців у 2025 році.

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Що відомо

«Це була певна підтримка для ФОПів, частина тієї, яка залишилася з пакету березня 2022 року. Сьогодні КМУ пропонує зупинити пільгу. Будемо обговорювати. Мабуть, є логіка, щоб повернути ЄСВ, тому що пройшло вже достатньо багато часу в контексті відновлення всіх податків, які були раніше, до повномасштабної війни», — зазначив він.

За його словами, у його комітеті ще не сформулювали єдину позицію щодо ЄСВ, але «є необхідність фіскальної консолідації і це беззаперечний ресурс».

«Пройшло два з половиною років дії пільги і сьогодні є аргументи про повернення (обов'язкового ЄСВ для ФОПів)», — додав Гетманцев.

Нагадаємо

Член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна переконана, що купівельна спроможність українців впаде до 20% після підвищення податків, акцизів на пальне та повернення у 2025 році обов’язкової сплати єдиного соціального внеску для фізосіб — підприємців.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+75
Ramo
Ramo
30 вересня 2024, 12:18
#
Просто зменшить фінансування Дорожнього фонду на 50%, і можна подовжити пільги для фопів в частині сплати ЄСВ. Другу половину Дорожнього фонду можна направити на фінансування ЗСУ. І ще, відмінити підвищення заробітної плати чиновникам вищої ланки оскільки заморожені всі соціальні виплати в проекті бюджету 2025.
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
30 вересня 2024, 12:52
#
Они что-то в показаниях путаются. то писали, что 3 группа единщики, не зависимо от даты подписания закона, с 1 октября 2024 снова будут платить ЕСВ. тоже как-то по-украински, задним числом… теперь Гетманцев ещё не уверен, что это будет с 2025.
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
30 вересня 2024, 13:50
#
Очень интересная трактовка пункта «З 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану»
+
+29
bonv
bonv
30 вересня 2024, 15:12
#
По принципу: на час війни нічого піднімати не будемо ©
+
+15
bonv
bonv
30 вересня 2024, 15:13
#
Владі плювати на бізнес. Бізнесу плювати на владу. Нал.
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