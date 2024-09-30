Повернення обов'язкового ЄСВ для ФОПів. Гетманцев розповів, чи скасують пільгу у 2025

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що у парламенті будуть обговорювати пропозицію уряду про те, щоб повернути обов’язкову сплату Єдиного соціального внеску для фізосіб — підприємців у 2025 році. Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

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Що відомо

«Це була певна підтримка для ФОПів, частина тієї, яка залишилася з пакету березня 2022 року. Сьогодні КМУ пропонує зупинити пільгу. Будемо обговорювати. Мабуть, є логіка, щоб повернути ЄСВ, тому що пройшло вже достатньо багато часу в контексті відновлення всіх податків, які були раніше, до повномасштабної війни», — зазначив він.

За його словами, у його комітеті ще не сформулювали єдину позицію щодо ЄСВ, але «є необхідність фіскальної консолідації і це беззаперечний ресурс».

«Пройшло два з половиною років дії пільги і сьогодні є аргументи про повернення (обов'язкового ЄСВ для ФОПів)», — додав Гетманцев.

Нагадаємо

Член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна переконана, що купівельна спроможність українців впаде до 20% після підвищення податків, акцизів на пальне та повернення у 2025 році обов’язкової сплати єдиного соціального внеску для фізосіб — підприємців.